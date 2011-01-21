«Հայկական ժամանակ». Ինչ էր «նկարել» վարչապետը
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը լավատեսական ազդակներ հաղորդեց: Ասաց, թե 2010 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված եկամուտները 20 միլիարդ դրամով գերակատարվել են, գրում է օրաթերթը:
Իսկ դա նշանակում է, որ այս տարին մենք սկսել ենք մեր ընդհանուր «դրամապանակում» լրացուցիչ 20 միլիարդ դրամ ունենալով: Երեկ, սակայն, պարզվեց, որ իրավիճակը, մեղմ ասած, այն չէ, ինչպես նկարել է վարչապետը: Պետեկամուտների կոմիտեն հրապարակելէ խոշոր հարկ վճարողների մոնիտորինգի նոյեմբեր ամսվա արդյունքները,որից տեղեկանում ենք,որ դեռ դեկտեմբերի 1-ին խոշոր հարկ վճարողների գերավճարները կազմել են ավելի քան 70 միլիարդ դրամ: Այսինքն, պետությունը ձեռնարկություններին պարտք է ճիշտ այդքան: Իսկ դա նշանակում է, որ մեր երկրի «դրամապանակում» ոչ թե 20 միլիարդ դրամ կա, այլ դեռ 50 միլիարդ դրամ էլ մեր դրամապանակը պարտք է խոշոր հարկատուներին: