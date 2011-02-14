2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Լոս Անջելեսում հայտնի դարձան «Գրեմիի» մրցանակակիրները

Այսօր առավոտյան հայտնի են դարձել «Գրեմի» մրցանակաբաշխության հաղթողների անունները: Հանդիսավոր արարողությունը կայացել է Լոս Անջելեսում:

«Տարվա լավագույն ալբոմ» անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Arcade Fire խմբի «The Suburbs» ձայնասկավառակը: «Տարվա հայտնություն» է դարձել Էսպերանսա Սփոլդինգը, ով շրջանցել է հայտնի փոփ-արտիստ Ջասթին Բիբերին:

Ձայնագրության ամերիկյան ակադեմիայի 6 մրցանակի ներկայացված Լեյդի Գագան հաղթող է դարձել երեք անվանակարգերում, ինչպես օրինակ` «Փոփ երաժշտության լավագույն կանացի ձայն», «լավագույն կարճ տեսահոլովակ»:

Երեք «Գրեմի» է ստացել Jay-Z-ը` բոլորը «ռեփ» անվանակարգում: Վերջինս նույնպես ներկայացված էր 6 անվանակարգերում:

Ռեփեր Էմինեմը, ով ներկայացված էր «Գրեմիի» 10 անվանակարգերում, այդ թվում` «Տարվա լավագույն ալբոմ», « Լավագույն ձայնագրություն», «Տարվա երգ», արդյունքում հաղթող է դարձել ընդամենը 2-ում: Նրա «Not Afraid» գործը դարձել է տարվա «Լավագույն սոլո կատարում» «ռեփ» ժանրում:

Հերթական «Գրեմին» է ստացել նաև Փոլ ՄըքՔարթնին: Ակադեմիան նրան հաղթող է ճանաչել «Ռոք երգի լավագույն կատարող» անվանակարգում The Beatles-ի "Helter Skelter" երգի համար, որը «կենդանի» տարբերակով թողարկվել է 2009 թվականին: Մրցանակը 14-րդն է ՄըքՔարթնիի ստեղծագործական կարիերայում:

Հայաստան
Իտալուհիները դուրս են եկել փողոցներ Բերլուսկոնիի դեմ. ֆրանսուհիները հարվածում էին թավաներին
Նախորդ

Իտալուհիները դուրս են եկել փողոցներ Բերլուսկոնիի դեմ. ֆրանսուհիները հարվածում էին թավաներին

Կասպարովը չի պատրաստվում հրաժարվել Վրաստանից Ռուսաստանի պատճառով
Հաջորդ

Կասպարովը չի պատրաստվում հրաժարվել Վրաստանից Ռուսաստանի պատճառով