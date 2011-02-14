Названы имена обладателей «Грэмми» 2011

14 февраля 2011

Имена обладателей "Грэмми" - наград Американской академии звукозаписи - были объявлены на торжественной церемонии, прошедшей в Лос-Анджелесе вечером 13 февраля по местному времени.

"Альбомом года" признан "The Suburbs" группы Arcade Fire. "Грэмми" в номинации "Лучший новый артист", также входящей в число главных, получила Эсперанса Сполдинг (Esperanza Spalding), победившая, в числе прочих, поп-певца Джастина Бибера.

Леди Гага, номинированная на шесть наград Американской академии звукозаписи, получила три - в категориях "Лучший женский вокал в поп-музыке" и "Лучшее короткое музыкальное видео" за "Bad Romance", а также в категории "Лучший альбом с вокалом в поп-музыке" за "The Fame Monster".

Три "Грэмми" - все в категории "Рэп" - получил и Jay-Z, также претендовавший на победу в шести номинациях.

Рэпер Эминем, номинированный на "Грэмми" в десяти номинациях, включая три главные "Альбом года", "Запись года" и "Песня года", получил, в итоге, лишь две награды - его композиция "Not Afraid" признана "Лучшим соло-исполнением" в категории "Рэп", а "Recovery" победил в этой же категории в номинации "Лучший альбом".

Очередную премию "Грэмми" получил Пол Маккартни. Академия отметила его заслуги в номинации "Лучший исполнитель рок-песни" за композицию The Beatles "Helter Skelter", изданную в "живой" версии в 2009 году. Премия стала 14-й для Маккартни и первой персональной за 39 лет.