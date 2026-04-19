19 апреля 2026

На Ереванском Заводе чистого железа - ведущем производителе молибденового концентрата - был один из самых крупных профсоюзов: в нем состояли 280 из 400 сотрудников. В 2022г. руководство предприятия сочло наличие профсоюза "неудобным" и принялось разрушать его. Сначала уволили председателя профсоюза Асмик Алекян, что запрещено законом, и это было доказано в суде. Затем стали увольнять других членов руководящего состава профессионального союза.

"Написать заявления об увольнении и покинуть профсоюз сотрудников заставляли угрозами. В нем состояло процентов 70. Довели до того, что количество членов сократилось до 100, и на них постоянно давят, чтобы заставить уйти из профсоюза", - в беседе с Epress.am сказал председатель отраслевого профсоюза горнорабочих, металлургов и ювелиров Эдуард Пахлеванян.

Рабочи имеют право на самоорганизацию и объединение, оно гарнтаровано как внутригосударственным законом, так и международными обязательствами: в 2009г. Армения ратифицировала Конвенцию N87 Международной организации труда "Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию" (принята в г. Сан-Франциско в 1948г.).

Но несколько лет назад руководство Завода чистого железа решило, что больше не желает вести переговоры с рабочими, и нужно просто ликвидировать организацию, представляющую их интересы.

По словам Пахлеваняна, дирекция открыто заявила - они не хотят, чтобы на заводе был профсоюз: