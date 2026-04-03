"Все должны служить 18 месяцев". Родители солдат пришли к Минобороны

Как отметили собравшиеся, законы, улучшающие правовой статус человека, могут иметь обратную силу. Они убеждены, что такое применение закона создаст социальное напряжение в армии и ухудшит морально-психологическое состояние ребят.
Родители особо подчеркнули, что сыновья не в курсе их протеста - заявить о проблеме они решили по собственной инициативе. Пока сыновья служат, говорить на другие проблематичные темы никто не готов. По ходу акции они то и дело отмечали, что не критикуют ни армию, ни военное руководство, ни Правительство, и "не хотят обсуждать политические вопросы".
Демонстранты отправили делегатов на переговоры с советниками министра. В нынешнем законе, сказали те, все рассчитано: если его изменить, "армии будет нанесен вред".Участники протеста попросили хотя бы увеличить число отпусков тем, кому не повезло. И тут чиновники ничего обещать не стали. Но обязались поведать о поднятых вопросах министру.