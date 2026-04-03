"Все должны служить 18 месяцев". Родители солдат пришли к Минобороны

3 апреля 2026

Родители срочников просят, чтобы сокращение срока службы с 2-х до 1.5 лет распространялось на всех солдат. Поправки вступили в силу в январе 2026 года: те, кого призвали зимой, будут служить 18 месяцев, а кто был призван летом - 2 года.

Их родители и провели собрание перед оборонным ведомством. Они просили власть исправить эту несправедливость: "Дети переживают, что их сверстники будут служить меньше. Каждый солдат хочет скорее вернуться домой".

