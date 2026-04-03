2026 г. 3 июня, среда
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"Все должны служить 18 месяцев". Родители солдат пришли к Минобороны

Родители срочников просят, чтобы сокращение срока службы с 2-х до 1.5 лет распространялось на всех солдат. Поправки вступили в силу в январе 2026 года: те, кого призвали зимой, будут служить 18 месяцев, а кто был призван летом - 2 года.

Их родители и провели собрание перед оборонным ведомством. Они просили власть исправить эту несправедливость: "Дети переживают, что их сверстники будут служить меньше. Каждый солдат хочет скорее вернуться домой".



Как отметили собравшиеся, законы, улучшающие правовой статус человека, могут иметь обратную силу. Они убеждены, что такое применение закона создаст социальное напряжение в армии и ухудшит морально-психологическое состояние ребят.

Родители особо подчеркнули, что сыновья не в курсе их протеста - заявить о проблеме они решили по собственной инициативе. Пока сыновья служат, говорить на другие проблематичные темы никто не готов. По ходу акции они то и дело отмечали, что не критикуют ни армию, ни военное руководство, ни Правительство, и "не хотят обсуждать политические вопросы".

Демонстранты отправили делегатов на переговоры с советниками министра. В нынешнем законе, сказали те, все рассчитано: если его изменить, "армии будет нанесен вред".Участники протеста попросили хотя бы увеличить число отпусков тем, кому не повезло. И тут чиновники ничего обещать не стали. Но обязались поведать о поднятых вопросах министру.

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