Заблокированные на руднике рабочие не знали об отсутствии генератора

22 апреля комбинат «Аванский солезавод» был обесточен, и около трех часов рабочие оставались заблокированными в подземном руднике.

46 человек, оказавшихся в ловушке на глубине около 230 метров, вызволил спасательный отряд, доставив электрогенератор, который привел в действие подземный лифт. Под землей застряли в том числе несколько туристов: на территории месторождения действует центр спелеотерапии, известный своей уникальной подземной клиникой для лечения астмы и других заболеваний органов дыхания.

фото Службы спасения МВД

У самого комбината нет генераторов. В лифте помещается 10 человек. Другого выхода с рудника нет. Лестничная клетка не ремонтировалась и не используется с советских времен. На месторождении отсутствует рация, антенна сотовой связи не ловит, нет предметов первой помощи, освещение слабое и подключено оно к той же линии элетропередачи.

Шахтеры рассказали Epress.am, что не знали об отсутствии генератора на комбинате. Вся надежда была на наличие двух линий электропередачи, но одна из них давно не работает. Об этом знали и рабочие, и руководство комбината.

На выходе рабочих и туристов встречали врачи скорой помощи и психологи спасательной службы.

"Мы не паниковали, потому что привыкли. Не все могут выдержать такую глубину. Сложно работать под землей. При приеме на работу сначала спускают вниз, чтобы проверить, выдержит ли человек, а потом уже принимают. Например, люди с повышенным давлением не могут работать в таких местах. Это считается вредным цехом, но после приватизации все полагающиеся льготы для такого цеха были сокращены, действует только та, согласно которой с 55 лет на пенсию могут уйти люди, имеющие 15-летний стаж", - рассказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Комбинат был построен в 1967 году на солевом руднике в ереванском районе Аван. В Советские годы на улице Ачаряна для рабочих построили "здания солевого комбината".

В 2001г. комбинат был реорганизован в закрытое акционерное общество. После этого, как отмечают сотрудники, государственные льготы и приплаты отменили, профсоюз закрыли, направлений в санатории не выдают, инструменты за это время износились и не обновляются.

Рабочий день у шахтеров начинается в 8:30 и длится до 15:30. Они лопатами копают руду, грузят в вагонетки и перевозят на электровозах, которые поднимают сырье наверх - на обогатительную фабрику. Производится йодированная поваренная соль и каменная соль.

Для жителей Авана курсирует рабочий автобус. Те, кто приезжает из других мест, оплачивают дорожные расходы самостоятельно. Частного медицинского страхования нет. С 2026 года они пользуются общим государственным страхованием, так как зарплаты уже превышают 200 тысяч драмов. Зарплаты подняли в прошлом году. Работники рудника, воодушевленные забастовкой в Каджаране, решили потребовать пересмотра контракта и от руководства своего учреждения. Они рассказали Epress.am, что получают около 120 тысяч драмов. Протестующим руководство предлагает написать заявление об увольнении или угрожает закрыть завод.

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«Сейчас мы получаем уже около 250 тысяч чистой зарплаты, это все равно ничтожно мало за такую работу. Опасные условия. Мы работаем под землей, над нами проезжает электровоз. Не дай бог каски не окажется на голове - ударит током. Мелкие инциденты случаются регулярно. Мы надеемся, что, как и в случае с "Электрическими сетями Армении", государство когда-нибудь национализирует и наш рудник, и у нас будут условия получше. Сейчас, когда он в частных руках, всё плохо. Раньше работникам полагалось гораздо больше», - заметил работник рудника.

Точной информации о владельцах месторождения у них нет. Директор - бывший депутат от Республиканской партии Армении Арег Гукасян, брат экс-президента Карабаха Аркадия Гукасяна (был задержан азербайджанскими спецслужбами в Степанакерте 3 октября 2023 года после перехода региона под контроль Азербайджана, приговорен бакинским судом к 20 годам лишения свободы).