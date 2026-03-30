"Обманулись чеком". 87 человек судятся с ереванским бизнесменом

30 марта 2026

В Ереване магазин электротехники выудил 47 миллионов драмов (почти $125 000) у 87 покупателей. Пострадавшие потребители подали заявление о мошенничестве, но рассмотрение их жалобы переросло в новое надувательство. Обязательства, наложенные Судом по делам о банкротстве на закрытый магазин "ФулСайз", затрагивали только долги государству в виде налогов на 62 млн. драмов. Дело обманутых покупателей, выделенное в отдельное производство, затягивается больше года.

«Комитет госдоходов - государственный орган, следователи отдали приоритет ему. Но по закону, если есть долг и перед гражданином, и перед государством, признанная банкротом компания должна в первую очередь погасить долг перед гражданином. Фактически, следователи по делу тоже нас обманули. В следственном отделе месяц не отвечали на наши звонки, а потом мы узнали, что дело дошло до Суда по делам о банкротстве, без нас, только по части долга государству. Он за наш счет оплатил налоги?", - в беседе с Epress.am заметила Анаит.

В декабре 2024 года женщина купила в магазине "ФулСайз" технику для своей новой квартиры на сумму 850 000 драмов: холодильник, газовую плиту, кондиционеры. Ни один из товаров ей не доставили. "Много покупают, не успеваем", - объясняли в магазине.

Другого нашего собеседника месяц кормили обещаниями, "техника из Китая задерживается". Впоследствии выяснилось, что компания не занимается импортом, а перепродает товары, приобретаемые в других местных магазинах.

Люди убеждены, что стали жертвами схемы мошенничества, а виновников защищают на государственном уровне. "Я нашла дело о банкротстве, которое скрывали от нас, и пошла на судебное заседание. Судья там меня спрашивает "а почему вы делали покупки в том магазине? чего вы им верили?". Что это за вопрос такой... Я сказала "поверила контрольно-кассовой машине, государственному документу". У магазина имелись 8 сотрудников, официальная регистрация, я же не у случайного человека покупки сделала", - объясняет Лилит.

Жертвы мошенничества вышли друг на друга через соцсети и в январе 2025 года обратились в полицию. Вердикт по делу о банкротстве вынесли в декабре 2025 года - втайне от обманутых покупателей. Выделенное производство было отправлено в Суд первой инстанции административного района Шенгавит. Первое заседание состоялось 27 марта 2026 года, то есть через 15 месяцев после обращения людей.

Увидев в зале суда директора компании "ФулСайз", 46-летнего Мгера Хачатряна, обманутые покупатели не сдержались: "Верни деньги нашим детям, смотри, сколько нас тут", "Таким невинным взглядом смотрит...", "Тебе это с рук не сойдет". Хачатрян стал парировать, отвечая на обвинения вопросом, могут ли собравшиеся "ответить за базар". Когда атмосфера накалилась, в зал пришли судебные приставы. "Ничего, он же когда-нибудь выйдет, мы с ним снаружи поговорим", - крикнул кто-то из зала.

В ходе заседания судья посоветовал истцам нанять адвоката, чтобы ему лечге было работать: "Вас же много". Обсудив процессуальные вопросы, он перенес заседание на июнь. Пострадавшие были недовольны: такими темпами дело может затянуться на годы. Многие платят по кредитам за технику, которую до сих пор не получили, - им не до оплаты услуг адвоката.

Позже во дворе суда пострадавшие подходили к Хачатряну за номером его телефона, отмечая при этом "ты только отвечай, а не сбрасывай". Он, в свою очередь, заметил, что не криминал и разговаривать будет только в суде. Но номер свой дал.

"Весь этот процесс уже как на износ. Сколько нам маяться? Потому мы и добиваемся отмены решения о банкротстве, чтобы вынесли новый вердикт, а мы стали приоритетными кредиторами", - сказала Анаит.

Многие пострадавшие отправились за покупками в декабре прошлого года - во время новогодних скидок. "Я купила кондиционер, но не получила его. Почему трое моих детей должны были сидеть зимой в холоде, укутавшись в одеяла? У меня пенсия по инвалидности, на нее я и хотела сделать семье сюрприз - накопились выплаты за полгода, 6 месяцев я эти деньги не трогала. Я этого так не оставлю и пойду до конца", - заметила Лилит.

"Все было спланировано. В материалах дела видно, что у него и раньше магазины были, затем его признавали банкротом, через какое-то время он открывал другой магазин, хоть и не числился директором. Мы слышали, что у него и сейчас есть магазин техники в торговом центре "Ереван тонавачар", - рассказал пострадавший Айк Амбарян.

Сам Хачатрян утверждает, что не является владельцем этого магазина. При этом свою связь с ним мужчина не опроверг, отметив, что является специалистом в области электротехники и связей у него много.