2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանը չի սատարելու Թուրքիայի թեկնածուին

Հայաստանը չի սատարելու ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին հավակնող Թուրքիայի թեկնածուին: Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել է Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը:

Հիշեցնենք, որ երեկ Habertürk-ը հայտնել էր այն մասին, որ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլահ Գյուլը մտադիր է նամակ ուղղել Սերժ Սարգսյանին, որի միջոցով խնդրում է Հայաստանի ղեկավարին սատարել ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին հավակնող Թուրքիայի թեկնածուին: Պարբերականի փոխանցմամբ` նամակը անձամբ Սարգսյանին կփոխանցի ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի թեկնածու Էրսին Էրչինը:

Էրչինը, որը պաշտոնական այցով Հայաստանում կլինի 2011-ի մարտին, հայտարարել է, որ Գյուլի նամակը «բարի կամքի դրսևորում է Հայաստանի նկատմամբ»:

Նշենք, որ, Էրչինից բացի, ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին է հավակնում ևս 3 թեկնածու: Թեկնածուների թվում են ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի  նախագահ Ժոաո Սոարեշը, Ավստրիայի նախկին ԱԳ նախարար Ուրսուլա Պլասնիկը և Կոսովոյում ՄԱԿ-ի նախկին ներկայացուցիչ, իտալացի Լամբերտո Զաները:

ԵԱՀԿ նախագահն ընտրվում է կոնսենսուսի արդյունքում` բոլոր անդամ պետությունների համաձայնությամբ:

Հայաստան
Ոստիկանները խափանել են վարորդների ակցիան. դատախազը չի պատասխանում
Նախորդ

Ոստիկանները խափանել են վարորդների ակցիան. դատախազը չի պատասխանում

Տիգրան Կարապետյանը դժգոհում է ՀԱԿ-ից. հավաքված մարդկանց թիվը նվազել է
Հաջորդ

Տիգրան Կարապետյանը դժգոհում է ՀԱԿ-ից. հավաքված մարդկանց թիվը նվազել է