2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

«Մարիաննայից» գների բարձրացման վերաբերյալ բացատրություններ կպահանջեն

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն այսօր քննարկել է կաթնամթերքի շուկայում առկա զարգացումները:

Ինչպես հաղորդել էինք ավելի վաղ, կաթնամթերքի շուկայում գործող գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններից իր արտադրանքի գները բարձրացրել է, մասնավորապես, «Մարիաննա» ընկերությունը: Այսպես, օրինակ, կես կիլոգրամանոց թթվասերը, որը մինչ այդ խանութներին առաքվել է 360 դրամով, նոր գներով կառաքվի 400 դրամով:

Հանձնաժողովն այսօր որոշում կայացրեց ուսումնասիրություն սկսել «Դուստր Մարիաննա» ընկերության գործունեության նկատմամբ` տնտեսվարողից պահանջելով ներկայացնել բացատրություններ և հիմնավորումներ գների բարձրացման վերաբերյալ:

Հիշեցնենք նաև, որ երեկ շուկայի առաջատարներից «Աշտարակ կաթ» ընկերությունից Epress.am-ին հայտնել էին, որ իրենք արտադրատեսականու համար առայժմ որևէ գնային փոփոխություն չեն իրականացրել: Միևնույն ժամանակ, ընկերությունը նշել է, որ, հաշվի առնելով հումքի շուկայում արձանագրված զգալի գնաճը, «Աշտարակ կաթ» ընկերությունում կատարվում են մանրակրկիտ հաշվարկներ, որից հետո չի բացառվում որոշ ապրանքների գնային փոփոխություն:


Լուսանկարը` azatutyun.am-ի

Հայաստան
Հայաստանում գնացքով երթևեկող ուսանողների համար 25-50% զեղչեր կսահմանվեն
Նախորդ

Հայաստանում գնացքով երթևեկող ուսանողների համար 25-50% զեղչեր կսահմանվեն

Հայտնի գրողի հայտարարությունները Բերլուսկոնիի մասին սկանդալ են առաջացրել Իտալիայում
Հաջորդ

Հայտնի գրողի հայտարարությունները Բերլուսկոնիի մասին սկանդալ են առաջացրել Իտալիայում