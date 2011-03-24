2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ինչ են հասկացել Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը

Որևէ պայմանավորվածություն և գործարք իշխանության ու ընդդիմության միջև գոյություն չունի: Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է քաղաքագետ, բլոգեր Սուրեն Սուրենյանցը:

«Ես այդ կարծիքը (ընդդիմության և իշխանության պայմանավորվածության մասին-խմբ.) չեմ կիսում: Դա շատ մակերեսային վերլուծություն է: Այս պահին ուղղակի կա ընդդիմության և իշխանության գործողությունների ներդաշնակություն»,- ասել է Սուրենյանցը:

Քաղաքագետը, այնուամենայնիվ, նշել է, որ ընդդիմության և իշխանության դիրքորոշումներում փոփոխություն է տեղի ունեցել:

«Մեր ներքաղաքական կյանքում որոշակի փոփոխություն տեղի ունեցել է: Փոփոխությունների ազդանշանի մասին կարելի է ենթադրել Սերժ Սարգսյանի ծաղկաձորյան ելույթից: Գոնե վերջին 10 տարվա Հայաստանի պատմության մեջ, ես չեմ հիշում, որ Հայաստանի նախագահն այդքան հանդուրժողական վերաբերմունք ցուցաբերեր ընդդիմության մասին խոսելիս: Իհարկե, սա բնավ չի նշանակում, որ իշխանության որակը փոխվել է: Սա խոսում է որոշակի տեսական միտումի առկայության մասին: Պետք է ասել, որ ընդդիմությունը նույնպես իր վերջին հանրահավաքում որոշակիորեն փոխել էր իր շեշտադրումները: Համենայնդեպս, ընդդիմության գլխավոր դերակատար նախագահ Տեր-Պետրոսյանի մարտի 17-ի ելույթներում արտահերթ ընտրությունների գաղափարը, ըստ էության, 2-րդ պլան էր մղված»,- նշել է Սուրենյանցը` հավելելով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզ հասկացրեց, որ առյաժմ Կոնգրեսը իշխանությանը փակուղային վիճակում դնելու ցանկություն չունի:

Քաղաքագետի կարծիքով` ստեղծվել է մի տակտիկական վիճակ, որտեղ իշխանության և ընդդիմության շահերը համընկնում են և, եթե սա հանգեցներ երկխոսության, շատ լավ կլիներ:

Սուրենյանցը կարծիք է հայտնել, որ երկխոսություն սկսելը, առաջին հերթին, կախված է իշխանություններից, և, եթե քաղբանտարկյալներն ազատ արձակվեն, ապա իշխանության և ընդդիմության միջև բանակցությունները կարող են ընթանալ ամենաբարձր մակարդակով:

«Ենթադրում եմ, որ առաջիկա օրերին մինչև ՀԱԿ հաջորդ հանրահավաքը որոշակի հստակեցումներ այս հարցի շուրջ կլինեն: Պետք է մի բան հասկանանք, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը հստակ հասկացավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմությանը կուլ տալ չի կարող, չի կարող նրա գործոնը չեզոքացնել առաջիկա ընտրություններում: Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը, իր հերթին, հասկացավ, որ գրեթե բացառված է արտահերթ ընտրությունների հնարավորությունը»,- ասել է Սուրեն Սուրենյանցը:

Հայաստան
Ադրբեջանցի ակտիվիստները գնում են հայաստանցի ընդդիմադիրների ճանապարհով
Նախորդ

Ադրբեջանցի ակտիվիստները գնում են հայաստանցի ընդդիմադիրների ճանապարհով

«Արժանապատվության ուրբաթ». Սիրիայում կրկին ցույցի են դուրս գալիս
Հաջորդ

«Արժանապատվության ուրբաթ». Սիրիայում կրկին ցույցի են դուրս գալիս