2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Արժանապատվության ուրբաթ». Սիրիայում կրկին ցույցի են դուրս գալիս

Սիրիայում ընդդիմադիր ցուցարարները կրկին կոչ են անում դուրս գալ հակակառավարական ցույցի ուրբաթ օրը: Այս քայլերը պայմանավորված են նրանով, որ երեքշաբթի`մարտի 22-ի ուշ երեկոյան Սիրիայի անվտանգության ուժերը փորձել էին ներխուժել Դերայում գտնվող մզկիթը, որտեղ ապաստան էին գտել ցուցարարները: Հարձակման արդյունքում սպանվել էին 6 քաղաքացիներ:

Իրավապաշտպանները հաղորդում են, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Դերա քաղաքում ցույցերի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել:

Ակտիվիստները ուրբաթ օրը հակակառավարական ցույց կազմակերպելու համար օգտագործում են սոցիալական կայքերը: Ցույցի օրը նրանք անվանում են «Արժանապատվության ուրբաթ»:

Հայաստան
Ինչ են հասկացել Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը
Նախորդ

Ինչ են հասկացել Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը

Քաղաքագետը չի համարում, որ Հովհաննիսյանի «ոչ ադեկվատ» հացադուլը PR ակցիա է
Հաջորդ

Քաղաքագետը չի համարում, որ Հովհաննիսյանի «ոչ ադեկվատ» հացադուլը PR ակցիա է