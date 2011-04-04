2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Անտեղի շռայլություն. հայ երգիչներին առաջարկում են «դաս տալ» հայ օլիգարխներին

«Շիրակ կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը կոչ է արել «Տաշիր-2011»-ի երաժշտական մրցանակաբաշխությանը բնակարաններ ստացած «մրցանակակիր արվեստագետներին» հրաժարվել իրենց նվերներից` հանուն իրենց իսկ հեղինակության:

«Անցած օրը հայ մեծահարուստների կողմից Ձեզ բնակարանների նվիրատվությունը միանշանակ չի ընկալվել, եթե չասենք բուռն վրդովմունք է առաջացրել գյումրեցի հարյուրավոր անօթևան ընտանիքների մոտ: Գուցե այլ կլիներ հասարակության արձագանքը, եթե Դուք իրոք ունենայիք այդ բնակարանների կարիքը:
Ուստի առաջարկում ենք Ձեզ ցուցաբերել քաղաքացիական դիրքորոշում և հրաժարվել այդ նվիրատվությունից` դրանք փոխանցելով անօթևան ընտանիքներին:

Հավատացեք. բնակարաններից հրաժարվելու պարագայում Դուք անհամեմատ ավելին ձեռք կբերեք` հասարակության հարգանքի ու վստահության տեսքով:
Ձեր այդ քայլ հայ մեծահարուստներին լավ դաս կլինի, որպեսզի նրանք ձեռնպահ մնան անտեղի շռայլություններից և անհարգի նվիրատվություններց», - ասված է «Շիրակ կենտրոն»-ի հայտարարության մեջ:  :

Հայաստան
Բժիշկները մեղավոր չեն Լյուդմիլա Գուրչենկոյի մահվան մեջ
Նախորդ

Բժիշկները մեղավոր չեն Լյուդմիլա Գուրչենկոյի մահվան մեջ

Հովհաննիսյանի պահանջներին նստացույցով աջակցում են ևս երեք մտավորականներ
Հաջորդ

Հովհաննիսյանի պահանջներին նստացույցով աջակցում են ևս երեք մտավորականներ