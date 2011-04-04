Անտեղի շռայլություն. հայ երգիչներին առաջարկում են «դաս տալ» հայ օլիգարխներին
«Շիրակ կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը կոչ է արել «Տաշիր-2011»-ի երաժշտական մրցանակաբաշխությանը բնակարաններ ստացած «մրցանակակիր արվեստագետներին» հրաժարվել իրենց նվերներից` հանուն իրենց իսկ հեղինակության:
«Անցած օրը հայ մեծահարուստների կողմից Ձեզ բնակարանների նվիրատվությունը միանշանակ չի ընկալվել, եթե չասենք բուռն վրդովմունք է առաջացրել գյումրեցի հարյուրավոր անօթևան ընտանիքների մոտ: Գուցե այլ կլիներ հասարակության արձագանքը, եթե Դուք իրոք ունենայիք այդ բնակարանների կարիքը:
Ուստի առաջարկում ենք Ձեզ ցուցաբերել քաղաքացիական դիրքորոշում և հրաժարվել այդ նվիրատվությունից` դրանք փոխանցելով անօթևան ընտանիքներին:
Հավատացեք. բնակարաններից հրաժարվելու պարագայում Դուք անհամեմատ ավելին ձեռք կբերեք` հասարակության հարգանքի ու վստահության տեսքով:
Ձեր այդ քայլ հայ մեծահարուստներին լավ դաս կլինի, որպեսզի նրանք ձեռնպահ մնան անտեղի շռայլություններից և անհարգի նվիրատվություններց», - ասված է «Շիրակ կենտրոն»-ի հայտարարության մեջ: :