2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանում առաջարկում են մանկամոլներին զրկել սեռական ֆունկցիայից. օրենքի նախագիծ

Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը համոզված է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում կան թերություններ, որոնց շտկումը կբերի Հայաստանում չափահաս և անչափահաս անձանց նկատմամբ սեռական բռնության կանխարգելմանը:

Թեմայի շուրջ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում խոսել են կազմակերպության ներկայացուցիչները:

Ինչպես տեղեկացրել է «Թրաֆիկինգի դեմ պայքարի և ռեսուրս կենտրոնի» իրավաբան Դավիթ Թումասյանը, նախևառաջ, իրենց կողմից ներկայացված նախագծում հանվել է տուգանքը, որը նախատեսվում է ՔՕ-ի 140 (Սեքսուալ բնույթի գործողություններ հարկադրելը), 141 (Սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելը տասնվեցը չլրացած անձի հետ), 142-րդ (Անառակաբարո գործողություններ) հոդվածներում, «որովհետև նպատակահարմար չէ տուգանքը որպես պատժատեսակ նախատեսել սեռական հանցագործությունների պարագայում»:

«Քանի որ այդ հանցագործությունները վերաբերում էին երեխաների դեմ ոտնձգություն կատարելուն, մենք խստացրեցինք օրենսդրությունը և նախատեսեցինք միայն ազատազրկումը որպես պատժատեսակ», - ասել է Թումասյանը: Ինչ վերաբերում է ազատազրկման ժամկետների, ապա օրինագծի հեղինակները նախատեսում են պատիժ, որպեսզի հանցագործությունը դիտվի որպես ծանր կամ առանձնապես ծանր:

«Փոփոխություններ իրականացվեցին նաև բովանդակային առումով: Բավական շատ ծանրացնող հանգամանքներ նախատեսված չէին գործող օրենսդրության մեջ», - հավելել է իրավաբանը: Ելնելով միջազգային օրենսդրությունից` ավելացվել են ծանրացնող հանգամանքներ, որոնք են` ծնողի, ծնողի պարտականություններն իրականացնող անձանց կողմից կամ դաստիարակչական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից նմանատիպ գործողություններ կատարելը:

Եթե սեռական ոտնձգությունը կատարվել է որևէ պաշտոն ունեցող անձի կողմից, վերջինս պետք է զրկվի այդ պաշտոնից:

Առաջարկվող հաջորդ փոփոխությունն է` հղի կնոջ նկատմամբ բռնություն կիրառելը և երկու կամ ավելի մարդկանց նկատմամբ հանցագործություն կատարելը:

«Ցավոք սրտի, գործող քրեական օրենսգիրքը շատ դեպքերում հավասար պայմաններում է նախատեսում կատարված հանցագործությունը մեկ, երկու կամ հինգ երեխայի նկատմամբ: Եթե անձը ընդամենը մեկ դեպք է կատարել, տրամաբանական է, որ իր նկատմամբ նշանակված պատիժը պետք է լինի ավելի մեղմ», - ասել է փաստաբանը:

Դավիթ Թումասյանը խոսել է նաև այլ պետությունների փորձի մասին, որտեղ նախատեվում է քիմիական եղանակով ստերջացում` «երբ մանկամոլներին զրկում են սեռական ֆունկցիայից, ինչը իրականացվում է քիմիական նյութեր ներարկելով»:

Սակայն հայաստանյան նախագիծն այդքան «ռադիկալ» փոփոխություն դեռ չի նախատեսում: «Չնայած անգամ պատգամավորները, որոնք ներկայացնում են այս օրենքի նախագիծը ԱԺ-ում, ասում են, որ կարելի է նաև դա փորձել», - նշել է Թումասյանը:

Խոսելով այն մասին, որ վերընշված պատժամիջոցը ևս բռնություն է հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ` Դավիթ Թումասյանն ասել է.

«Մարդու իրավունքի տեսանկյունից դա դիտվում է մարդու իրավունքի ոտնահարում, բայց այն տեսանկյունից, որ ցանկացած պատժատեսակ հարկադրանքի միջոց է, որը սահմանափակում է դատապարտվածի իրավունքները, դա արդեն տրամաբանական է»:

Բացի դա, քիմիական եղանակով պատժելը նշանակում է մեկ տարով մարդու դիսֆունկցիայի իրականացում, այլ ոչ թե ֆիզիոլոգիական ունակությունից զրկում առհասարակ:

Նա նաև ասել է, որ մինչև 14 տարեկան երեխայի նկատմամբ կատարված գործողությունները պետք է ավելի խիստ պատժվեն, «ինչքան փոքր, այդքան ավելի ուժեղ պաշտպանության տակ»: Այս համատեքստում նա նշել է. «Մեր ընտանեկան օրենսգիրքը թույլ է տալիս 17 տարեկանից աղջիկներին արդեն ամուսնանալ, և եթե դա համարվում է ամուսնական տարիք, մենք չէինք կարող անտեսել իրենց ազատ ընտրության հնարավորությունը` ընտանիք կազմելու և առանձին ապրելու հնարավորությունը»:

Օրինագծի հեղինակներն անդրադարձել են նաև որոշ հաստատություններում իրականացվող ոտնձգություններին, մասնավորապես, ուղղիչ հիմնարկներում, զորամասերում, բուժհաստատություններում:

Նախագիծն արդեն ներկայացվել է ԱԺ-ում պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանի կողմից:

«Հաջորդ քառօրյա նիստում այդ նախագիծը դրվելու է շրջանառության մեջ, ակնկալում ենք, որ Ազգային ժողովում մեծ հետաքրքություն կառաջանա և պատրաստ ենք մասնակցել քննարկութմներին», - հավելել է Թումասյանը:

Հայաստան
Հայաստանցի ուսանողներին կոչ են անում «կերտել իրենց ապագան»
Նախորդ

Հայաստանցի ուսանողներին կոչ են անում «կերտել իրենց ապագան»

Ռուսաստանում գրքեր գովազդելու յուրօրինակ ձև են գտել
Հաջորդ

Ռուսաստանում գրքեր գովազդելու յուրօրինակ ձև են գտել