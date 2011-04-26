2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

«Թանկացումն անտեղի է». Facebook-ում բողոքում են մետրոյի ուղեվարձի բարձրացման դեմ

Facebook սոցիականան ցանցում Վարդան Պողոսյան օգտատերը էջ է բացել, որում պահանջում է չթանկացնել երևանյան մետրոյի գները: Հիշեցնենք, որ այս պահին երևանյան մետրոյի մեկանգամյա ուղեվարձի գինը կազմում է 50 դրամ, սակայն դեռևս փետրվարին Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ մետրոյի ուղեվարձի թանկացումը մինչև 100 դրամ հնարավոր է:


Էջին արդեն միացել է մոտ 450 մարդ, և տարբեր մեկնաբանություններ տեղադրել:


Մասնավորապես, Արթուր Բաղդասարյան օգտատերը գրում է.

«Հեսա մի ժամանակ հետո մետրոն կքանդեն ու ռելսերը կծախեն. հեչ չեմ զարմանա, որ տենց բան լինի»:


Մեկ այլ օգտատեր էլ ասում է.


«Մնում ա քաղաքային տրանսպորտն էլ 200 դարձնեն, պրծնենք»:


«Սրանք լրիվ ԻԴԻՈՏ են, հենց սենց... Թող ամեն ինչ թանկացնեն, որ մասով են ախր մտածում? Թողեք հանգիստ ապրենք, արա...Սրա վերջը ինչ ա լինելու? ... բառեր չեմ գտնում, չգիտեմ... Ավելի ճիշտ գտնում եմ, բայց լիովին ազատ

արտահայտվել չեմ կարող, որովհետև ամենավերջին վատ բառերը կգրեի, իրանց հասնում ա, բայց դե... հասկանում եք....»,- նշում է Արթուրո Սայան օգտատերը:

Հայկանուշ Արշակյանն առաջարկում է բողոքի ձև ընտրել` մեկ շաբաթ մետրոյից չօգտվելով.


«Եկեք մեր բողոքն արտահայտենք մեկ շաբաթ մետրոյից չօգտվելով, տեսնենք ինչ կլինի: Գուցե էդ ձևով հասկանան, որ թանկացումն անտեղի է»:

Հայաստան
Սերժ Սարգսյանի ուղերձը Չերնոբիլի աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասնակիցներին
Նախորդ

Սերժ Սարգսյանի ուղերձը Չերնոբիլի աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասնակիցներին

Իշխանությունները կատարեցին ընդդիմության ևս մեկ պահանջը
Հաջորդ

Իշխանությունները կատարեցին ընդդիմության ևս մեկ պահանջը