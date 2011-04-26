«Թանկացումն անտեղի է». Facebook-ում բողոքում են մետրոյի ուղեվարձի բարձրացման դեմ
Facebook սոցիականան ցանցում Վարդան Պողոսյան օգտատերը էջ է բացել, որում պահանջում է չթանկացնել երևանյան մետրոյի գները: Հիշեցնենք, որ այս պահին երևանյան մետրոյի մեկանգամյա ուղեվարձի գինը կազմում է 50 դրամ, սակայն դեռևս փետրվարին Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ մետրոյի ուղեվարձի թանկացումը մինչև 100 դրամ հնարավոր է:
Էջին արդեն միացել է մոտ 450 մարդ, և տարբեր մեկնաբանություններ տեղադրել:
Մասնավորապես, Արթուր Բաղդասարյան օգտատերը գրում է.
«Հեսա մի ժամանակ հետո մետրոն կքանդեն ու ռելսերը կծախեն. հեչ չեմ զարմանա, որ տենց բան լինի»:
Մեկ այլ օգտատեր էլ ասում է.
«Մնում ա քաղաքային տրանսպորտն էլ 200 դարձնեն, պրծնենք»:
«Սրանք լրիվ ԻԴԻՈՏ են, հենց սենց... Թող ամեն ինչ թանկացնեն, որ մասով են ախր մտածում? Թողեք հանգիստ ապրենք, արա...Սրա վերջը ինչ ա լինելու? ... բառեր չեմ գտնում, չգիտեմ... Ավելի ճիշտ գտնում եմ, բայց լիովին ազատ
արտահայտվել չեմ կարող, որովհետև ամենավերջին վատ բառերը կգրեի, իրանց հասնում ա, բայց դե... հասկանում եք....»,- նշում է Արթուրո Սայան օգտատերը:
Հայկանուշ Արշակյանն առաջարկում է բողոքի ձև ընտրել` մեկ շաբաթ մետրոյից չօգտվելով.
«Եկեք մեր բողոքն արտահայտենք մեկ շաբաթ մետրոյից չօգտվելով, տեսնենք ինչ կլինի: Գուցե էդ ձևով հասկանան, որ թանկացումն անտեղի է»: