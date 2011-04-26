Ֆիլմ մարտի 1-ի մասին. «Հայաստանի կորսված գարունը». Մաս 1
Ապրիլի 26-ին գրող, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրեց «Հայաստանի կորսված գարունը» ֆիլմը: Այն բաղկացած է երկու մասից: Առաջինում հեղինակը պատմում է 2007 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2008 թվականի մարտի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի մասին՝ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավ, փետրվարի 19-ին կայացած ընտրությունների ընթացք, հետընտրական զարգացումներ: Երկրորդ մասում ներկայացվում է մարտի 1-ին տեղի ունեցածը և դրան հաջորդած իրադարձությունները:
Epress.am-ը ֆիլմը ներկայացնում է երկու առանձին մասերով:
«Հայաստանի կորսված գարունը»
Հեղինակ՝ Տիգրան Պասկևիչյան
Ռեժիսոր՝ Արա Շիրինյան
Խորհրդատու՝ Առաքել Սեմիրջյան
Լրագրող՝ Վիկտորյա Աբրահամյան
Մոնտաժ՝ Վարդան Խաչատրյան
Պրոդյուսեր՝ Սաթենիկ Ֆարամազյան