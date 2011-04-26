2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Լևոն Զուրաբյանը շվեդ պատգամավորի հետ քննարկել է Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների հարցը

Հայ Ազգային Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանդիպել է Շվեդիայի խորհրդարանի պատգամավորներ Անելի Էնոքսոնի և Ֆրեդրիկ Մալմի հետ:

ՀԱԿ-ի հաղորդմամբ` հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները` մասնավորապես արտահերթ ընտրությունների հարցը:

Անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին:

Հանդիպմանը մասնակցել է Հայ Ազգային Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը:

Հայաստան
Հայաստանի և Վրաստանի ԱԳ նախարարները խոսել են հայ-վրացական սահմանի սահմանազատման մասին
Նախորդ

Հայաստանի և Վրաստանի ԱԳ նախարարները խոսել են հայ-վրացական սահմանի սահմանազատման մասին

Ֆիլմ մարտի 1-ի մասին. «Հայաստանի կորսված գարունը». Մաս 1
Հաջորդ

Ֆիլմ մարտի 1-ի մասին. «Հայաստանի կորսված գարունը». Մաս 1