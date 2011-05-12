2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՀ գլխավոր մարքսիստը նոր ալյանս է ձևավորել «ելնելով պատմական քաղաքական անհրաժեշտությունից»

Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանն այսօր հանդես է եկել կոչ-ուղերձով, որում ազդարարել է «Ազգային ճակատ» նոր քաղաքական ալյանսի ձևավորման մասին:

Ըստ մարքսիստի` դաշինքը ստեղծվել է «ելնելով պատմական քաղաքական անհրաժեշտությունից»:

Հակոբյանն իր նոր ձևավորվող դաշինքի  գերագույն խնդիրն է համարում հետևյալը. «Բացառելով ֆինանսական տոտալիտարիզմը, քաղաքական գործամոլությունը` ձերբազատվել կաղապարված խունտիստական կուսակցականության խեցեպատյանից, տորիչելյան դատարկության աստիճանի հասնող գաղափարական հեթանոսությունից և համազգային կադրային բազայի վրա 2012 թ, պառլամենտական ընտրություններում ձևավորել սկզբունքորեն  նոր տիպի պառլամենտարիզմի ինստիտուտ, նոր պետական մեքենա, նոր ազգային և  նոր տնտեսական քաղաքականությամբ, որը կարող է  դառնալ հայ ժողովրդի կենսաբանական և ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը»:

Մարքսիստի խոսքով` սա ազգի պոտենցիալ կարողությունների ու բանականության դաշինք է, որի  առաջնորդությունը` առաքյալների սկզբունքով է լինելու: Հակոբյանի կոչ-ուղերձը ավարտվում է հետևյալ խոսքերով. «Ազգի միասնությունը վեր է ամեն ինչից, ազգը վտանգված է, հայե´ր, միաբանվե´ք»:

Լրագրողներին ուղերձն ընթերցելուց հետո Հակոբյանն ասել է, որ իր դաշինքի ձևավորումը կավարտվի մինչև սեպտեմբեր: Բանախոսը նաև նշել է, որ «իշխանությունները որքան էլ բարբաջեն, սեպտեմբերին կլինեն արտահերթ ընտրություններ»:

Լրագրողները հետաքրքրվել են Հակոբյանից, թե ով է ընդգրկվելու դաշինքի մեջ, սակայն նա հարցերին չի պատասխանել և ասել է, որ հարցերի պատասխանները կտրվեն «համագումարի օրը», որը դեռևս որոշված չէ:

Նա հավելել է, որ իրենք «մեծ թափով պատրաստվում են նախընտրական կամպանիայի»:

Հայաստան
Վարչապետը հասկացել է, որ ապրանքի համար չի կարելի իր գնից երկու անգամ շատ վճարել
Նախորդ

Վարչապետը հասկացել է, որ ապրանքի համար չի կարելի իր գնից երկու անգամ շատ վճարել

33-ամյա ղարաբաղցու սպանությունից հետո խաղաղ դիտարկում է անցկացվել
Հաջորդ

33-ամյա ղարաբաղցու սպանությունից հետո խաղաղ դիտարկում է անցկացվել