2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Համաներման առաջարկը քաղբանտարկյալների համար է արվել. կարծիք

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարած համաներման առաջարկը հենց քաղբանտարկյալների ազատ արձակման համար է արվել: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է Քաղբանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը:

«Այս համաներմամբ պետք է անխտիր բոլոր քաղբանտարկյալները ազատ արձակվեն, քանի որ դա հենց նրանց համար է: Սա հաշվի առնելով` համաներման տեքստի մեջ առկա կետերը այդքան էլ կարևոր չեն, այսինքն` կարևոր չէ, թե ինչ կետով նրանց վրա կտարածվի համաներումը»,- ասել է Հարությունյանը:

Հարությունյանը, սակայն, հրաժարվել է կանխավ գուշակություններ անել, թե արդյոք բոլոր քաղբանտարկյալներն ազատ կարձակվեն, թե ոչ:

«Ես շատ հուսով եմ, որ բոլորը կազատվեն, բայց քանի որ նրանք դեռ բանտերում են, ես կանխատեսումներ չեմ անի: Նաև շատ ուրախ եմ, որ այս համաներմամբ քրեական հոդվածներով շատ դատապարտվածներ ազատ կարձակվեն»,- նշել է նա:

Հայաստան
Նիկոլ Փաշինյանի վրա համաներումը չի տարածվի. փաստաբան
Նախորդ

Նիկոլ Փաշինյանի վրա համաներումը չի տարածվի. փաստաբան

Պատգամավորի եղբորը կոչ են անում դադարեցնել հացադուլը
Հաջորդ

Պատգամավորի եղբորը կոչ են անում դադարեցնել հացադուլը