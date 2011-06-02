Ուսանողներից դիպլոմների համար 20 000 դրամ են պահանջում. բուհերը հերքում են
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (ՀՊՃՀ) մի քանի ուսանողներ Epress.am-ին հայտնել են, որ ավարտական դիպլոմները կարճ ժամկետներում ստանալու համար իրենցից պահանջում են 20 000-ական դրամ վճարել:
«Մեղա քեզ, Տեր Աստված, էս ինչ են ասում», - պարզաբանումներ տալու Epress.am-ի խնդրանքին նման կերպ է արձագանքել Մանկավարժական համալսարանի ուսումնական բաժնի ներկայացուցիչը, ով չցանկացավ ներկայանալ: «Նման բան մեզ մոտ բացառվում է», - վստահեցրել է նա:
ՀՊՃՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի վարիչ Վերոնիկա Խորասանյանը նույնպես հերքել է տեղեկատվությունը:
«Պաշտոնապես հայտարարում եմ` մեզ մոտ նման երևույթներ գոյություն չունեն: Զարմանում եմ, որ նման բաներ են խոսվում», - ասել է նա: