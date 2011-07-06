Վրացական դպրոցներում դադարեցվում է ռուսալեզու ուսուցումը
Վրացական դպրոցներում դադարեցվում է ռուսալեզու ուսուցումը: Այս մասին «Իմեդի» հեռուստաալիքի հետ զրույցում հայտարարել է երկրի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շիշկինը:
Նրա խոսքով` ռուսալեզու դասարանների փակման գաղափարը բացատրվում է դպրոցների որոշմամբ: Ըստ նախարարի` աշակերտների և նրանց ծնողների 90%-ը որոշում է կայացրել շարունակել կրթությունը վրացերենով: «Սա ուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ այս երեխաները հարմարվել են վրացական կրթական համակարգին»,-ասել է Շիշկինը:
Ինչպես պարզաբանել են դպրոցների աշխատակազմերում, որտեղ երեխաները զանգվածային կերպով ռուսական դասարաններից տեղափոխվում են վրացականներ, սովորողների ծնողները կարծում են, որ ամբողջությամբ վրացերենով ուսանելու դեպքում երեխաները առավել հեշտ կինտեգրվեն վրացական հասարակությանը: