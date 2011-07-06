2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Վրացական դպրոցներում դադարեցվում է ռուսալեզու ուսուցումը

Վրացական դպրոցներում դադարեցվում է ռուսալեզու ուսուցումը: Այս մասին «Իմեդի» հեռուստաալիքի հետ զրույցում հայտարարել է երկրի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շիշկինը:

Նրա խոսքով` ռուսալեզու դասարանների փակման գաղափարը բացատրվում է դպրոցների որոշմամբ: Ըստ նախարարի` աշակերտների և նրանց ծնողների 90%-ը որոշում է կայացրել շարունակել կրթությունը վրացերենով: «Սա ուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ այս երեխաները հարմարվել են վրացական կրթական համակարգին»,-ասել է Շիշկինը:

Ինչպես պարզաբանել են դպրոցների աշխատակազմերում, որտեղ երեխաները զանգվածային կերպով  ռուսական դասարաններից տեղափոխվում են վրացականներ, սովորողների ծնողները կարծում են, որ  ամբողջությամբ վրացերենով ուսանելու դեպքում երեխաները առավել հեշտ կինտեգրվեն վրացական հասարակությանը:

Հայաստան
Ռուսաստանյան թերթը Ադրբեջանին խնդրում է երկիր թողնել «միակողմանի» լրագրողին
Նախորդ

Ռուսաստանյան թերթը Ադրբեջանին խնդրում է երկիր թողնել «միակողմանի» լրագրողին

Մոտ ապագայում ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորման աշխատանքները կշարունակվեն. ՌԴ ԱԳ նախարար
Հաջորդ

Մոտ ապագայում ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորման աշխատանքները կշարունակվեն. ՌԴ ԱԳ նախարար