2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանի հակառակորդը զրկվել է երկու հարձակվողներից

Իտալական «Նապոլի» թիմի մակեդոնացի հարձակվող Գորան Պանդևը վնասվածքի պատճառով բաց կթողնի հոկտեմբերի 7-ին Եվրո-2012-ի ընտրական փուլի շրջանակներում կայանալիք Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպումը: Հարձակվողը Իտալիա կվերադառնա հետագա բուժման համար:

Մակեդոնացիներին չի կարողանա օգնել նաև մեկ այլ հարձակվող` Ահիմ Իբրաիմին` «Մարիբորայից»: Հայաստանի հետ հանդիպումից առաջ Մակեդոնիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչն ընդամենը 2 հարձակվող ունի: Նրանք են լեհական «Արկիում» խաղացող Միրկո Իվանովսկին և Իվան Տրիչկովսկին` կիպրական «ԱՊՕԷԼ»-ից, հաղորդում է «Սպորտ-Էքսպրեսը»:

Հայաստան
Բրայզա. Հայաստանն ու Ադրբեջանը Իրանին թույլ չեն տա միջնորդ լինել ղարաբաղյան հարցում
Նախորդ

Բրայզա. Հայաստանն ու Ադրբեջանը Իրանին թույլ չեն տա միջնորդ լինել ղարաբաղյան հարցում

Ճապոնացիները կօգնեն Երևանում բժշկական կենտրոն ստեղծել
Հաջորդ

Ճապոնացիները կօգնեն Երևանում բժշկական կենտրոն ստեղծել