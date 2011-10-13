Հայկական բանակ՝ 3 զոհ 5 օրում. Վաղը բողոքի ակցիա նախագահի նստավայրի մոտ
Այսօր հայկական բանակում հերթական զոհն է գրանցվել՝ Իջևանի զորամասում մեկում մահացել է 21 տարեկան երևանցի Արամ Մելքոնյանը: Այդ առնչությամբ «Բանակն իրականում» նախաձեռնությունը հանդես է եկել կոչով:
«Վերջին 5 օրում ևս երեք զինվոր է «ինքնաՍՊԱՆՎԵԼ» ՀՀ բանակում:
Հոկտեմբերի 8-ի Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 2011թ. աշնանային զորակոչի մասին հրամանագիրը:
Վերջին զոհերը`
Հոկտեմբերի 9 - Վլադիմիր Ասատրյան, 19 տարեկան, Խարբերդ
Հոկտեմբերի 12 - Յուրիկ Ներսիսյան, 19 տարեկան, Խարբերդ
Հոկտեմբերի 13 - Արամ Մելքոնյան, 21 տարեկան, Երեւան
Այս ցուցակը աճում է ժամ առ ժամ: Պետք է հենց հիմա քայլեր ձեռնարկել` դա կանխելու համար: Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պարտավոր է երաշխիքներ տալ, որ մեր զորակոչված ԲՈԼՈՐ որդիները տուն են վերադառնալու ողջ և առողջ:
Հոկտեմբերի 14-ին, 13:00 կկայանա բողոքի ցույց ՀՀ նախագահի նստավայրի մոտ», - ասված է խմբի տարածած հաղորդագրության մեջ: