2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Բանակում զոհվածների հարազատներին հորդորող սպան կարող է տույժի ենթարկվել

Այսօր նախագահական նստավայրի առջև «Բանակն իրականում» քաղաքացիական նախաձեռնության կազմակերպած բողոքի ակցիային ներկա գտնվող ՀՀ ՊՆ փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի աշխատակազմի վարչական ապարատի սպա, կապիտան Վարդան Ղուկասյանը (լուսանկարում) կարող է վարչական տույժի ենթարկվել:

Epress.am-ը հարց է ուղղել ՀՀ ՊՆ վարչական ապարատի ղեկավար Կիրակոսյանին առ այն, թե արդյոք իրավունք ունի ծառայություն իրականացնող ՊՆ աշխատակիցը ծառայության վայրում լինել չսափրված և քաղաքացիական հագուստով:

«Առանաց սափրվելու, իհարկե, ոչ, բայց քաղաքացիական հագուստով լինել չի արգելվում, դա կարգավորվում է ներքին պայմանավորվածությամբ, հատուկ օրենք, կանոն գոյություն չունի: Իսկ չսափրվելու համար կարգապահական տույժ է նախատեսված»,- ասել է Կիրակոսյանը:

Նշենք, որ սպան զոհված զինծառայողների հարազատներին հորդորում էր նախագահական նստավայրից գնալ ռազմական ոստիկանություն  և այնտեղ քննարկել խնդիրները:

Հայաստան
Մրգաշենցի առևանգված ձիուն գտել են Նոր Հաճընում
Նախորդ

Մրգաշենցի առևանգված ձիուն գտել են Նոր Հաճընում

Հաջորդ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ - Բողոքի ակցիա նախագահական նստավայրի մոտ