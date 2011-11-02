2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ԱՄՆ-ում բացահայտել են թոշակառու-ահաբեկիչների դավադրությունը

Ամերիկյան պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների, խոշոր գործարարների և լրագրողների սպանելու նպատակով դավադրություն կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ջորջիա նահանգի 4 բնակիչներ:

73-ամյա Ֆրեդերիկ Թոմասի, 67-ամյա Դեն Ռոբերտսի, 65-ամյա Ռեյ Ադամսի և 68-ամյա Սեմյուել Քրամփի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել:

Հետաքննության Դաշնային Բյուրոն հետևում էր այն խմբավորմանը, որի անդամ էին հանդիսանում կասկածյալները: Մեղադրող կողմի վարկածի համաձայն, նրանք պատրաստվում էին պայթեցնել Ատլանտայի կառավարական հաստատությունները: Իրենց մտադրությունները կասկածյաները բացատրել են նահանգը, երկիրը և սահմանադրությունը փրկելու ձգտումով:

Հայաստան
Հարությունյանը հետաքրքրված չէ ԱԺ նախագահի պաշտոնով. թեկնածուների անունները չեն քննարկել
Նախորդ

Հարությունյանը հետաքրքրված չէ ԱԺ նախագահի պաշտոնով. թեկնածուների անունները չեն քննարկել

Շաբաթերթի գրասենյակը հրդեհել են Մուհամեդ մարգարեին ծաղրելու համար
Հաջորդ

Շաբաթերթի գրասենյակը հրդեհել են Մուհամեդ մարգարեին ծաղրելու համար