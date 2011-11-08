2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Կաթողիկոսն իր ծննդյան օրը նշել է Կարեն Կարապետյանի ռեստորանում

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն շաբաթ օրը երեկոյան բավական շքեղ միջավայրում անցկացրել է իր ծննդյան օրվան նվիրված աշխարհիկ տոնակատարությունը, գրում է «168 ժամ» պարբերականը:

Թերթի տեղեկություններով` Գարեգին Բ-ն իր ծննդյան արարողությունը նշել է Հրազդանի կիրճում գտնվող «Ֆլորենցիա» ռեստորանային համալիրում, որը պատկանում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին: Ինչպես նշում է «168 ժամը», կաթողիկոսի կազմակերպած արարողությանը մասնակցել է Հայաստանի գրեթե ողջ քաղաքական և գործարար վերնախավը:

Հայաստան
Առաջընթացը շարունակվում է. Հայաստանի հավաքականը հաղթում է խոշոր հաշվով
Նախորդ

Առաջընթացը շարունակվում է. Հայաստանի հավաքականը հաղթում է խոշոր հաշվով

Մահացել է բռնցքամարտի լեգենդը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Մահացել է բռնցքամարտի լեգենդը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)