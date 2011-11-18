2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՀ նախագահի նստավայրի դարպասին մեքենա է բախվել

Նոյեմբերի 17-ին, ժամը 23.30-ի սահմաններում, նախագահական նստավայրի դարպասին է բախվել «ԳԱԶ-2410» մակնիշի ավտոմեքենա:

Անվտանգության ծառայության աշխատակիցները կասեցրել են մեքենայի ընթացքը ու բռնել վարորդին, հայտնում է ՀՀ ոստիկանության կայքը:

Ահազանգով դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության ծառայողները պարզել են, որ վարորդը 1972 թ. ծնված Վաչագան Իսոյանն է, որը եղել է ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ:

Հանգամանքները պարզվում են: Վաչագան Իսոյանը ձերբակալված է:

Կատարվում է քննություն:

Հայաստան
ՀՀ վարաչպետը Վրաստան է մեկնում մեծաթիվ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ
Նախորդ

ՀՀ վարաչպետը Վրաստան է մեկնում մեծաթիվ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ

«Ժառանգությունն» ու ՕԵԿ-ը համոզված են` Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չի տա
Հաջորդ

«Ժառանգությունն» ու ՕԵԿ-ը համոզված են` Սերժ Սարգսյանը հրաժարական չի տա