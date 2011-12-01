2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Սահակաշվիլի. Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ողջ Կովկասի ցավն է

Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ողջ Կովկասի ցավն է, չորեքշաբթի ասել է նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլին` հանդես գալով հայ-վրացական բիզնես համաժողովին:

Համաժողովի աշխատանքներին մասնակցել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը:

«Ներկայումս ամենացավալի թեման մեզ համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող հակամարտությունն է: Այն ինչպես ողջ Կովկասի, այնպես էլ Վրաստանի ցավն է»,- ասել է Սահակաշվիլին:

Վրաստանի նախագահը ընդգծել է նաև Կովկասի` ինտեգրված լինու անհրաժեշտությունը, քանի որ դա, ըստ նրա, տարածաշրջանի զարգացման միակ տարբերակն է:

 

Հայաստան
Լոնդոնում ձերբակալել են գործադուլի մասնակիցներին
Նախորդ

Լոնդոնում ձերբակալել են գործադուլի մասնակիցներին

Freedom House-ին անհանգստացնում է մարդու իրավունքերի վիճակն Ադրբեջանում
Հաջորդ

Freedom House-ին անհանգստացնում է մարդու իրավունքերի վիճակն Ադրբեջանում