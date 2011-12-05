Վրաստանում նոր կեսմիլիոնանոց քաղաք կկառուցեն
Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլին կիրակի Զուգդիդի քաղաքի բնակիչների հետ զրույցում հայտարարել է նոր` Լազիկա կոչվող կեսմիլիոնանոց քաղաքի կառուցման մասին: Նրա խոսքով` այդ քաղաքը դառնալու է Վրաստանի գլխավոր առևտրատնտեսական կենտրոնը: Նախագահը հայտարարել է նաև նոր նավահանգստի կառուցման մասին:
«Մենք որոշել ենք մեծ քաղաք հիմնել Անակլիա և Կուլևի քաղաքների միջև և կոչել այն Լազիկա: 10 տարի անց այս քաղաքում ապրելու է առնվազն կես միլիոն մարդ: Այն դառնալու է երկրի երկրորդ ամենախոշոր քաղաքը Թբիլիսիից հետո: Քաղաքը կլինի Վրաստանի արևմտյան հատվածի գլխավոր առևտրային և տնտեսական կենտրոնը, ինչպես նաև Վրաստանի գլխավոր կենտրոնը Սև ծովում»,- հայտարարել է Սահակաշվիլին:
Նրա խոսքով` լայնածավալ աշխատանքները կմեկնարկեն հաջորդ տարի: