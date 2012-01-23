2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Պուտինը կոչ է արել խիստ պատասխան տալ գռեհիկ միգրանտներին

Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր «Նեզավիսիմայա գազետա» պարբերականում հրապարակված իր «Ռուսաստան. ազգային հարց» հոդվածում կոչ է արել օրինական, բայց խիստ պատասխան տալ ներգաղթյալների գռեհիկ պահվածքին:

«Նա, ով տարածաշրջան է ժամանում այլ մշակույթով, պատմական ավանդույթներով, պետք է հարգանք ցուցաբերի տեղի սովորույթների հանդեպ, ռուսների և Ռուսաստանի այլ ազգերի ավանդույթներին: Ցանկացած այլ ոչ ադեկվատ, ագրեսիվ, անհարգալից վերաբերմունքի պետք է հաջորդի համապատասխան օրինական, բայց խիստ պատասխան և, նախևառաջ, ուժային մարմինների կողմից, որոնք այսօր հաճախ պարզապես անգործության են մատնված», - գրում է վարչապետը:

«Պետք է ստուգել, արդյո՞ք մարդկանց նման պահվածքի վերահսկման բոլոր անհրաժեշտ նորմերն են ընդգրկված Վարչական և Քրեական օրենսգրքերում, Ներքին գործերի մարմինների կանոնակարգերում: Խոսքը իրավունքների խստացման, միգրացիոն իրավունքների և գրանցման նորմերի խախտման դեպքում քրեական պատասխանատվության ներմուծման մասին է: Երբեմն բավարար է միայն նախազգուշացնել: Բայց եթե նախազգուշացումը հիմնվի հստակ իրավական չափանիշի վրա, այն ավելի արդյունավետ կլինի: Այն ճիշտ կըմբռնեն, որպես ոչ թե առանձին ոստիկանի կամ պաշտոնյայի կարծիք, այլ հենց օրենքի պահանջ, որը բոլորի համար հավասար է գործում»,- իր միտքը պարզաբանել է Պուտինը:

Ռուսաստանյան կառավարության ղեկավարը նաև կողմ է հանդես գալիս այն գաղափարին, որ Ռուսաստանում աշխատել ցանկացող միգրանտները ռուսաց լեզվի, գրականության և պատմության  քննություն պետք է հանձնեն, հայտնում է РБК-ն:

Հայաստան
«Ժողովուրդն ընդդեմ Վովա Գասպարյանի». «Բանակն իրականում» խմբի նոր նախաձեռնությունը
Նախորդ

«Ժողովուրդն ընդդեմ Վովա Գասպարյանի». «Բանակն իրականում» խմբի նոր նախաձեռնությունը

Վրաստանից Հայաստան տանող ճանապարհի որոշ հատվածներ փակ են
Հաջորդ

Վրաստանից Հայաստան տանող ճանապարհի որոշ հատվածներ փակ են