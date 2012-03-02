2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Բաքվի «Եվրատեսիլին» Բրիտանիան կներկայացնի 75-ամյա երաժիշտը

Մայիսին Ադրբեջանում կայանալիք «Եվրատեսիլ 2012» միջազգային երգի մրցույթում Մեծ Բրիտանիան կներկայացնի երաժշտական աշխարհի լեգենդ, 75-ամյա Էնգելբերտ Համփերդինքը:

Նա Եվրատեսիլ երաժշտական մրցույթի ողջ պատմության մեջ ամենատարեց մասնակիցը կլինի:

Երգիչը «մեծ պատիվ» է համարել Եվրատեսիլին մասնակցելու հրավերը` հավելելով, որ «պայքարի է պատրաստվում», հաղորդում է BBC-ն:

Համփերդինքի կողմից ներկայացվելիք երգը ավելի ուշ հայտնի կդառնա: Հաղորդվում է միայն, որ երաժշտական ստեղծագործության վրա աշխատում են պրոդյուսեր Մարտին Տերեֆեն և Սաշա Սկարբեկը` հայտնի անգլիացի երաժիշտ Ջեյմս Բլանտի You're Beautiful երգի համահեղինակը:

Հայաստան
Սոչիում գնդակահարել են հայ գործարարի զարմիկին
Նախորդ

Սոչիում գնդակահարել են հայ գործարարի զարմիկին

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը կոչ է անում չկուսակցականացնել տարբեր խմբերի պայքարը
Հաջորդ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը կոչ է անում չկուսակցականացնել տարբեր խմբերի պայքարը