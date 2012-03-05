2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Ժառանգությունն» ընտրում է մեկ անձի իրավունքի պաշտպանությունը

Եթե հնարավոր է, որ մեկ անձի իրավունք պաշտպանելը շատ ավելի ռեալ է, քան ժողովրդի քաղաքական էմոցիան գողանալու համար ամպագոռգոռ հայտարություն անելը, որը կարող է ձայն բերել և երբեմն բերում է, ապա «Ժառանգությունն» ընտրելու է մեկ անձի իրավուքնի պաշտպանությունը: Այս մասին այսօր լրագորղների հետ հանդիպման ժամանկ հայտարարել է  «Ժառանգություն» կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը:

Հարցին, թե արդյոք խոսքը Հայ Ազգային կոնգրեսի մասին է, Հակոբյանն ասել է, որ ինքն ընդհանրապես երևույթի մասին է խոսում, քանի որ, նրա խոսքով,   իշխանության ներսից էլ բավականաչափ շատ կոչեր էր լինում անուղղակիորեն իշխանափոխության մասին:

«Ես ռեալ պոլիտիկի մասին էի ասում, որ մեր հասարակությունը վերջապես պետք է  քաղաքական ուժերին դիտի նախ և առաջ այս գործնական  ռեալ պոլիտիկի շրջանակներում, և իսկապես հիմա  էլ եմ հայտարարում` առաջիկայում էլ է այդպես լինելու»,- ասել է Ռուբեն Հակոբյանը:

Հայաստան
Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նորընտիր նախագահին հրավիրել է Հայաստան
Նախորդ

Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նորընտիր նախագահին հրավիրել է Հայաստան

«Մոսկվան արցունքներին չի հավատում». Ռուսաստանում կբողոքեն Պուտինի դեմ
Հաջորդ

«Մոսկվան արցունքներին չի հավատում». Ռուսաստանում կբողոքեն Պուտինի դեմ