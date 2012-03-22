2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Գերտերությունները Սարգսյանին ու Ալիևին կոչ են արել իրենց ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության

Ռուսաստանին, ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հարցում խաղաղարար միջնորդի առաքելության շուրջ միավորած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ստեղծման 20-ամյակի կապակցությամբ երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը, Հիլարի Քլինթոնը և Ալեն Ժյուպեն այսօր հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որով հերթական անգամ հակամարտող կողմերին կոչ են արել քաղաքական կամք դրսևորել` տևական խաղաղության հասնելու համար:

ԱԳՆ ղեկավարները նշում են, որ ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքներից առավել տուժել են տարածաշրջանի ժողովուրդները, և հակամարտության լուծման ձգձգումը միայն կխորացնի իրենց զրկանքները, իսկ նոր սերունդը միայն ուրիշներից է լսել, որ հայերն ու ադրբեջանցիները ժամանակին ապրել են կողք-կողքի:

«Նման արհեստական բաժանման ձգձգումը միայն խորացնում է պատերազմի հետևանքով առաջացած սպիները: Ուստի` մենք հորդորում ենք երկու երկրների նախագահներին պատրաստել իրենց ժողովրդին խաղաղության և ոչ թե պատերազմի», - ասված է հայտարարության մեջ:

Վկայակոչելով նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի և Դմիտրի Մեդվեդևի համատեղ հայտարարությունները` երեք երկրների արտգործնախարարները կոչ են անում հնարավորինս արագ կատարել դրանցում նշված պայմանավորվածությունները:

Հայաստան
ՀՀԿ-ի ամբողջական համամասնական ցուցակը
Նախորդ

ՀՀԿ-ի ամբողջական համամասնական ցուցակը

Լևոն Զուրաբյանը պատմել է, թե ինչպես է կազմվել ՀԱԿ-ի ցուցակը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Լևոն Զուրաբյանը պատմել է, թե ինչպես է կազմվել ՀԱԿ-ի ցուցակը (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)