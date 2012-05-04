2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Մաշտոցի պուրակի ակտիվիստները քաղաքապետին «նվեր» հանձնեցին (ՖՈՏՈ)

Շուրջ 80 օր Մաշտոցի պուրակում տեղադրված տաղավարների ապամոնտաժման համար պայքարող բնապահպան ակտիվիստներն այսօր երթ անցկացրեցին դեպի Երևանի քաղաքապետարան`քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին իրենց խորհրդանշական նվերը` ՀՀ Սահմանադրությունը փոխանցելու համար: Ակտիվիստ Արփինե Գալֆայանը մտել է քաղաքապետարան և «նվերը» հանձնել քաղաքապետարանի նամակների բաժնի պատասխանատուին:

Ակտիվիստների այս քայլը նպատակ ուներ հիշեցնելու քաղաքապետին իր սահմանադրական պարտավորությունների մասին:

«Քաղաքապետը պետք է ենթարկվի Երևանի հանրության կարծիքին, այլ ոչ թե որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի քմահաճույքներին»,- մեկնաբանելով նվերի խորհուրդը` ասել է ակտիվիստ Գոռ Հակոբյանը:

Հիշեցնենք, որ Մաշտոցի պուրակի կրպակների ապամոնտաժման մասին Տարոն Մարգարյանը որոշում կայացրեց միայն այն բանից հետո, երբ այգի այցելած ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ տաղավարները տգեղ են, և հորդորեց քանդել դրանք:

Ակտիվիստ Գոռ Հակոբյանը նշել է նաև, որ կրպակների ապամոնտաժումը դեռ չի նշանակում, որ իրենց պայքարն ավարտված է: Բնապահպանները հետամուտ են լինելու, որպեսզի ապրիլի 29-ին պուրակում ակտիվիստների վրա բռնի ուժ գործադրելու հրամաններ արձակած անձինք` Երևանի փոխոստիկանապետներ Ռոբերտ Մելքոնյանը և Կարեն Մովսիսյանը,  պատասխանատվության ենթարկվեն: Բացի դա, ըստ Հակոբյանի, բաց է մնացել մեկ հարց, թե ինչպես է հանրային տարածքը բռնագրավվել և օգտագործվել առևտրային նպատակով:

Վերջում ակցիայի մասնակիցները «Գեղեցիկ չի, ապամոնտաժե´ք» գրությամբ  պաստառ են փակցրել քաղաքապետարանի պատին և հեռացել:

Հայաստան
Օսկանյան. Քոչարյանը տնտեսական վիճակի մասին մեղմ է արտահայտվել
Նախորդ

Օսկանյան. Քոչարյանը տնտեսական վիճակի մասին մեղմ է արտահայտվել

Նռան հյութը ազդում է սեքսուալության վրա
Հաջորդ

Նռան հյութը ազդում է սեքսուալության վրա