2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ջրհեղեղ Թբիլիսիում. կան զոհեր (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Մայիսի 13-ի գիշերը Թբիլիսիում հորդառատ անձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղը 5 մարդկանց կյանք է խլել: Բնակչությանը օգնություն են ցուցաբերել  փրկարարներն ու զինվորականները:

Հորդառատ անձրևի և ջրհեղեղի հետևանքով առավել տուժած Օրտաչալա թղամասում, ինչպես նաև Քուռ գետին հարող փողոցներում ջուրը լցվել է շենքերի և տների նկուղները, մի շարք այլ շրջաններում ջրհեղեղը խափանել է քաղաքային ենթակառուցվածքը: Ջրհեղեղի հետևանքով Թբիլիսիի մի շարք փողոցներում անջատվել է էլեկտրամատակարարումը, մասնագետներն աշխատում են վթարի վերացման ուղղությամբ:

Իսկ Թբիլիսիի Օրտաչալա թաղամասում  զոհված 5 մարդկանցից 4-ը բնակվում էին հին ավտոտնակից պատրաստված բնակելի կառույցում: Ջրհեղեղի զոհ դարձած 84 ամյա մի կին էլ ապրում էր առաջին հարկում գտնվող բնակարանում, որը նույնպես ջրի տակ էր անցել: Վրաստանի մայրաքաղաքում և երկրի արևելյան հատվածում հորդառատ անձևները շարունակվելու են ևս երկու օր:

Հայաստան
«Ռեգնումի» խմբագիրը ծեծի է ենթարկվել Երևանում` ընտանիքի ներկայությամբ
Նախորդ

«Ռեգնումի» խմբագիրը ծեծի է ենթարկվել Երևանում` ընտանիքի ներկայությամբ

Աշոտյանին հիշեցրել են` ով է վճարում Facebook-ում իր աշխատանքային ժամի և ինտերնետի համար
Հաջորդ

Աշոտյանին հիշեցրել են` ով է վճարում Facebook-ում իր աշխատանքային ժամի և ինտերնետի համար