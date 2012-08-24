2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Pussy Riot խմբի անդամների պատվին փողոցներ են հայտնվել

Ռուսաստանյան Կրասնոյարսկում ակտիվիստները մի քանի փողոցներում Pussy Riot խմբի անդամների անուններով ցուցատախտակներ են փակցրել: Փողոցները «վերանվանել են» 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նադեժդա Տոլոկոննիկովայի, Մարիա Ալյոխինայի և Եկատերինա Սամուցևիչի պատվին:

Այդ մասին իր բլոգում պատմել է «Սոլիդառնոստ» շարժման ակտիվիստ Դենիս Ստյաժկինը: Նրա խոսքով՝ ակցիան անցկացրել է «Միգրեն» արտ-խումը:

Ցուցատախտակները փակցվել են այն փողոցներում, որտեղ եկեղեցիներ կան:

Տեսանյութեր
Թերթը պնդում է՝ Սամվել Բալասանյանը վիրավորել է լրագրողին. վերջինս հերքում է
Նախորդ

Թերթը պնդում է՝ Սամվել Բալասանյանը վիրավորել է լրագրողին. վերջինս հերքում է

28-ամյա Դավիթը «սեքսուալ բնույթի գործողությունների» համար օdnoklassniki.ru-ում ծանոթացել է 8-ամյա աղջկա հետ
Հաջորդ

28-ամյա Դավիթը «սեքսուալ բնույթի գործողությունների» համար օdnoklassniki.ru-ում ծանոթացել է 8-ամյա աղջկա հետ