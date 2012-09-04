2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Playboy-ի աստղը մեկնել է Թուրքիա՝ որոնելու Նոյյան Տապանը

Playboy-ի աստղ և դերասանուհի Դոննա Դ’Էրիկոն մեկնել է Թուրքիա՝ Արարատ լեռան վրա Նոյյան Տապանի մնացորդներ որոնելու: Այդ ընթացքում 44-ամյա դերասանուհին մտադիր է վավերագրական ֆիլմ նկարահանել համաշխարհային ջրհեղեղի մասին աստվածաշնչյան սյուժեի համաձայն:

Ժամանակին հայտնի ամերիկյան «Մալիբուի փրկարարները» սերիալի աստղը հայտարարել է, որ իրեն մանկուց հուզում է այդ սյուժեն, իսկ Արարատ լեռան վրա վերջին շրջանում հայտնաբերված որոշ գտածոների մասին լուրերը նրան ստիպել են Թուրքիա մեկնել: «Արդեն երկու տարուց ավելի է՝ ես տեղեկություններ եմ հավաքում, որոնք թույլ կտային ավելի հստակ տեղորոշել այն վայրը, որտեղ կարող են լինել Նոյյան տապանի մնացորդները:  Հիմնականում գիտական տվյալներ եմ փնտրում, որոնք կհստատեին Աստվածաշնչում նկարագրված իրադարձությունները»,-հայտարարել է դերասանուհին:

Նրա մոտ, մասնավորապես, մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել տիեզերքից արված նկարները, որոնց վրա երևում է մեծ՝  300 մետրի հասնող նավ հիշեցնող առարկա: Առարկան գտնվում է Արարատ լեռան վրա՝ ծովի մակարդակից 4663 մետր բարձրության վրա:

Նշենք, որ ոչ վաղ անցյալում դերասանուհին արդեն մեկ անգամ փորձել էր բարձրանալ Արարատի վրա, սակայն այդ փորձը անհաջողությամբ էր ավարտվել: Դերասանուհին ընկել էր մեծ բարձրությունից՝ կապտուկներ և վնասվածքներ ստանալով:

Հայաստան
Թուրքիային կոչ են անում քննել անցյալի սպանությունները
Նախորդ

Թուրքիային կոչ են անում քննել անցյալի սպանությունները

Հնդիկներն առաջարկում են կանանց իրենց կրկին կույս զգալ (Տեսանյութ)
Հաջորդ

Հնդիկներն առաջարկում են կանանց իրենց կրկին կույս զգալ (Տեսանյութ)