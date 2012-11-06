Հովիկ Աբրահամյանը ասել է «Չեխոսլովակիա». չեխերը վիրավորվել են
ՀՀ ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի Չեխիա կատարած այցն այնքան էլ անամպ չի անցել, որքան էլ նա վստահեցնում է, իր այսօրվա համարում գրում է «Հրապարակ» օրաթերթը:
Չեխիայի Սենատի նախագահ Միլան Շտեխի հետ հանդիպման ժամանակ ելույթի իր խոսքում Հովիկ Աբրահամյանը երկու անգամ «Չեխիայի» փոխարեն ասել է՝ «Չեխոսլովակիա»: Թերթի փոխանցմամբ՝ դա վիրավորել է չեխերին, երկու անգամ էլ նրանք ընդհատել են ՀՀ ԱԺ նախագահին և ուղղել՝ ոչ թե Չեխոսլովակիա, այլ՝ Չեխիա, Սլովակիան այլ պետություն է, իսկ Չեխոսլովակիան ընդհանրապես այլևս գոյություն չունի։