2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ռուսաստանցի փորձագետ. Անգամ տարածաշրջանում Հայաստանը ոչ օբյեկտ է, ոչ սուբյեկտ

Հայաստանի աշխարհաքաղաքական վիճակն այնպիսին է, որ անգամ նախագահական ընտրություններից հետո երկիրը դժվար թե կարողանա ուրվագծել ինտեգրման վեկտորը: «Ռուսաստանի ձայնը» ռադիոկայանի եթերում նման կարծիք է հայտնել «Էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանի համաշխարհային տնտեսության և համաշխարհային քաղաքականության ֆակուլտետի փոխդեկան Անդրեյ Սուզդալցևը:

Նրա խոսքով՝ Երևանի համար Եվրամիության և Մաքսային միության միջև ընտրությունը պատրանք է.

«Հայաստանի հետ կապված իրավիճակը բարդ է, հանրապետությունը գտնվում է այնպիսի աշխարհաքաղաքական շրջապատում, որ չի կարող ընտրել ոչ Մաքսային միությունը, ոչ Եվրամիությունը»:

Փորձագետը նշել է նաև, որ Հայաստանը և Ռուսաստանն ընդհանուր սահման չունեն, իսկ, նրա խոսքով, Մաքսային միությունն առանց դրա հնարավոր չէ:

Սուզդալցևի կարծիքով՝ արտաքին քաղաքականության մեջ պաշտոնական Երևանի կողմից սեփական գիծ ընտրելը Հայաստանից կախված չէ:

«Այդ երկիրը միջազգային, անգամ տարածաշրջանային հարաբերությունների ոչ օբյեկտ է, ոչ սուբյեկտ: Իրավիճակը փոխվելու է՝ կապված վրաստանյան իրադարձությունների հետ: Դա շատ կարևոր է, որովհետև Վրաստանը կարող է համաշխարհային շուկաներ մուտք ապահովել:

Շատ կասկածելի է իրավիճակն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, առկա է սառեցված պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում: Ինչ-որ կերպ հնարավոր է բարելավել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները: Իրավիճակը փոխելու փորձ է արվել երկու տարի առաջ, բայց, ցավոք, այն չի շարունակվել: Տեսնում եք, այդքան «եթե»-ներ, և դրանք Երևանի տնօրինության տակ չեն, դրանք կախված են գլոբալ գործընթացներից», - ասել է ռուսաստանցի փորձագետը:

Սուզդալցևը նշել է նաև, որ Հայաստանը կիսավ չափ արգելափակման մեջ է գտնվում, բեռնափոխադրումները հիմնականում իրականացվում են Իրանի ոչ բարենպաստ գոտիներով:

Միևնույն ժամանակ քաղաքագետն ընդգծել է, որ Հայաստանի համար մեծ  նշանակություն ունեն գալիք նախագահական ընտրությունները: Նա կարծիք է հայտնել, որ Սերժ Սարգսյանը կպահպանի նախագահի աթոռը, քանի որ «նա շատ հաջողված էր այդ պաշտոնում»:

«Շատ ողջամիտ մարդ է, հասկանում է իրավիճակը: Ռուսաստանի ղեկավարությունը շատ լավ հասկանում է Հայաստանի խնդիրները և հարաբերությունները այդ երկրի հետ իրավիճակի ըմբռնմամբ է կառուցում: Սերժ Սարգսյանի վերընտրությունը դրական կլինի Հայաստանի համար», - եզրափակել է փորձագետը:

Հայաստան
Ատամնաբուժարաններում նոր հարկը ներմուծել են առանց նախարարության կարծիքն իմանալու
Նախորդ

Ատամնաբուժարաններում նոր հարկը ներմուծել են առանց նախարարության կարծիքն իմանալու

Միջազգային կառույցներին տեղեկացրել են ՀԱԿ ակտիվիստների գործում առկա խախտումների մասին
Հաջորդ

Միջազգային կառույցներին տեղեկացրել են ՀԱԿ ակտիվիստների գործում առկա խախտումների մասին