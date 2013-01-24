2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Նաիրիտում» վախի մթնոլորտ է. աշխատավարձերը կրկին չեն տալիս, պատմել են աշխատակիցները

Արդեն երկու օր է, ինչ «Նաիրիտ գործարան» ընկերության աշխատակիցները առավոտյան հավաքվում են ձեռնարկության այցակետի մոտ՝ դեպի նախագահական շարժվելու մտադրությամբ, գրում է «Հրապարակ» օրաթերթը:

Այդ ակցիան հասունացել էր դեռ երկու օր առաջ՝ հունվարի 22-ին: «Ինչպե՞ս է լինում, որ ֆինանսական մեծ ճեղքվածք ունեցող գործարանում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ մեկ ամսում ստանում են մեր մեկ տարվա աշխատավարձը», - բարձրաձայն դժգոհել են գործարանի մուտքի մոտ կուտակվածները: Ինչպես հայտնի է, անցյալ տարեվերջին ՀՀ էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել էր, որ 2013 թվականի հունվարին «Նաիրիտի» հարցը կլուծվի: Հունվարն ավարտվում է, գրում է հոդվածագիրը, բայց նախարարից ձայն չկա:

Ըստ թերթի աղբյուրների, երեկ երեկոյան գործարանի ղեկավարությունը արտադրության պետերին հավաքել է և հայտնել, որ մյուս շաբաթվա վերջում կլինի աշխատավարձը, սակայն հասարակ աշխատողները չեն հավատում տնօրենին և այսօր մտադիր են կրկին այցելել Բաղրամյան 26: Հիշեցնենք, որ նախորդ անգամ նրանք նախագահականի մոտ ակցիա էին անցկացրել նոյեմբերի 26-ին:

Գործարանի աշխատակիցները համաձայնել են տեղեկություններ տրամադրել «Հրապարակ»-ին պայմանով, որ իրենց անձի գաղտնիությունը պահպանվի, քանի որ տեղեկատվական արտահոսքի համար գործարանում խիստ են պատժում: Օրինակ, նրանք պատմեցին, որ 55 տարեկան մի կին հունվարի 22-ին մուտքի մոտ հավաքվածներից առավել ակտիվ է իր բողոքն արտահայտել: Տնօրեն Հախինյանն իսկույն զանգել է նրա պետին՝ հրահանգելով, որ վերջինս անմիջապես այդ կնոջ ազատման հրամանը տա:

«Համընդհանուր վախն է պատճառը, որ նոյեմբերի 26-ի միտինգից հետո «Նաիրիտի» աշխատակիցները լռում էին այնտեղ կատարվող անօրինականությունների մասին», - նշում է թերթը:

Աշխատողներն ընդգծում են, որ «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ տնօրինությունն այնքան է վստահ իր անպատժելիության մեջ, որ հիմա էլ աշխատաքիցներից տեղեկանքներ է հավաքում ընտանիքի չափահաս և ընտրության իրավունք ունեցող անձանց վերաբերյալ:

Թերթը նշում է, որ, հավանաբար, «Նաիրիտի» ղեկավարությունը, ընտրակեղծարարության նախապատրաստվելով, այսկերպ ուզում է նախագահի աչքը մտնել և փոխհատուցել իր անշնորհք ղեկավարության նրա վարկանիշին հասցրած վնասը, իրականում, սակայն, արջի ծառայություն մատուցելով գործող նախագահին:

«Ում էլ խոսացնես, կասեն: Սերժը եթե չի կարողանում ձեռքը խփի սեղանին-ասի՝ «Նաիրիտը» պետք է աշխատի, մենք էլ ո՞նց հավատանք նրան», - ասում են վրդովված բանվորները: Այնուամենայնիվ, աշխանողներից ոմանք աշխատատեղը կորցնելու վտանգի առաջ բերել են պահանջվող տեղեկանքները:

Հայաստան
Նախորդ

ՀՅԴ-ն իր կողմնակիցներին կոչ է անելու մասնակցել ընտրություններին

Հաջորդ

«Ռոսգոսստրախ Արմենիա»-ն գնել է իր մրցակիցներից մեկին. աղբյուր