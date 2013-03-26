2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի շարժումը վերածվում է ծաղրի, պնդում է Գալուստ Սահակյանը

Ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը և՛ խոշոր ցավ է, և՛ ծաղր հայաստանյան հասարակության համար: Վերլուծելով ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես, Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հացադուլն ու պահանջները՝ այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը:  Ծաղրը, ըստ նրա, այն է, որ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը չունի քաղաքական թիմ, կադրային բանկ և ուզում է որոշ գերատեսչությունների ղեկավարների ինքը նշանակել:

«Կարդում են ինչ-որ ցուցակներ, հետո այդ մարդիկ իրենց անունները ցուցակում տեսնում, զարմանում են: Ծաղրն այն է, որ էս վիճակի մասին անեկդոտներ են ստեղծվում»,- ասել է Գալուստ Սահակյանը:

Նա քիչ հավանական է համարել ընդդիմությանը 8 գերատեսչությունների ղեկավարությունը տալը: Սահակյանի խոսքով՝ դա անելու դեպքում, կառավարությունը կվերածվի «անփորձների կոռումպացված համակարգի»:

Պատգամավորը հորդորել է չմոռանալ, որ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը ստացել է հասարակության ողջ ընդդիմադիր հատվածի ձայները, այդ թվում՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի, ՀՅԴ-ին հասանելիք ձայներ, այսինքն՝ Սարգսյանին դեմ ձայները, մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը ստացել է իր կողմ ձայները:

«Չէի ցանկանա, որպեսզի ժողովրդին պատանդ պահեին՝ էսօր-վաղը թողնելով, նամակներով՝ պարզապես ընտրազանգվածը չկորցնելու համար: Դրականն այն է, որ նոր քաղաքական մշակույթ է ձևավորվում», - ասել է Սահակյանը:

Նա հույս է հայտնել, որ նոր մշակույթի հետագա զարգացումը կհանգեցնի նրան, որ ընդդիմությունը անգործության չի մատնվի, ինչպես, ըստ նրա, եղել է վերջին տարիներին: Այս հույսն է, որ ստիպում է ՀՀԿ-ին գնալ բանակցությունների ուղիով, վստահերցրել է Սահակյանը:

Այն հարցին, թե ինչու ՀՀԿ-ն դեմ է ԱԺ-ում այս պահին ընտրությունների մասին արտահերթ նստաշրջան գումարելուն՝ Սահակյանը պատասխանել է, թե Րաֆֆի Հովհաննիսյանը պարտադիր է համարում նստաշրջանից առաջ համաձայնել խորհրդարանական կառավարմանն անցնել, իսկ ՀՀԿ-ն կողմ է այդ հարցը ևս թողնել հետագա քննարկման:

Տեսանյութեր
Պատասխան Սերժ Սարգսյանին. «Կարող ենք առանց հետաձգելու իրականացնել հանդիպումը»
Նախորդ

Պատասխան Սերժ Սարգսյանին. «Կարող ենք առանց հետաձգելու իրականացնել հանդիպումը»

Վերաքննիչը անփոփոխ թողեց «Մատաղիսի» գործով մեղադրյալների արդարացման վճիռը
Հաջորդ

Վերաքննիչը անփոփոխ թողեց «Մատաղիսի» գործով մեղադրյալների արդարացման վճիռը