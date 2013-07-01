2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Կիպրոսում հնարավոր չէ առանց անձի թույլտվության իր անունով օֆշոր գրանցել. դատախազ

Կիպրոսում հնարավոր չէ որևը մեկին օֆշորային ընկերության բաժնետեր գրանցել առանց տվյալ անձի թույլտվության: Այս մասին «Ազատություն» ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է Կիպրոսի գլխավոր դատախազ Պետրոս Կլերիդեսը՝ խոսելով «օֆշորային սկանդալի» մասին:

«Ազատություն» ռադիոկայանի հարցին՝ հնարավո՞ր է արդյոք որևը մեկին օֆշորային ընկերության բաժնետեր գրանցել առանց տվյալ անձի թույլտվության, Կիպրոսի գլխավոր դատախազը պատասխանել է․ «Ոչ: Բայց ես չեմ ուզում մտնել մանրամասների մեջ մինչև չնայեմ գործի ողջ պատմությունը, փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են այդ իրադարձությունները հետաքննելու համար»:

Ճշգրտող հարցին՝ «այսինքն հնարավոր չէ՞ գրանցել առանց իր թույլտվության», Կլերիդեսը պատասխանել է․ «Անհնար է, եթե իհարկե, նա չի գործել իր լիազորված անձի կամ նմանատիպ մի այլ ձևով»:

Կիպրոսի դատախազը նշել է, որ ինքը խնդրի առնչությամբ այսօր խոսել է ՀՀ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ:

«Ես խոսել եմ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հետ: Մի քանի րոպե առաջ ինքը ինձ պատմել է այդ պատմության մասին: Առաջին անգամ եմ լսում այս մասին, նա խոստացավ ինձ տալ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը մինչև իմ մեկնելը և ես պատասխանատվություն եմ վերցրել անմիջապես քայլեր ձեռնարկել և պատասխանել», - ասել է Կլերիդեսը:

Հիշեցնենք, որ օֆշորային սկանդալը ծագել էր hetq.amհրապարակումից հետո, որում նշված էր, թե Կիպրոսում ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանի և գործարար Աշոտ Սուքիասյանի անունով գրանցված ընկերություն կա: Վարչապետը և արքեպիսկոպոսը հերքել են իրենց առնչությունը ընկերությանը, իսկ Աշոտ Սուքիասյանը հայտարարել էր, որ ինքն ընկերությունը գրանցել է առանց Սարգսյանի և Կճոյանի գիտության:

Հայաստան
Կառուցապատողը խաբել է, դատարանը սխալ վճռել, նախագահականի մոտ պնդել է շենքի սեփականատերը
Նախորդ

Կառուցապատողը խաբել է, դատարանը սխալ վճռել, նախագահականի մոտ պնդել է շենքի սեփականատերը

Արտակ Բուդաղյանին առայժմ տուժող չեն ճանաչել. կարող են որպես կասկածյա՞լ ներգրավել
Հաջորդ

Արտակ Բուդաղյանին առայժմ տուժող չեն ճանաչել. կարող են որպես կասկածյա՞լ ներգրավել