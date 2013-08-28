2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ձերբակալվածին ծեծելու մեջ մեղադրվող ոստիկաններին դատում են, Կոմիտաս 5-ի ոստիկաններին՝ ոչ. փաստաբանները դժգոհ են

Քաղաքացի Ռոբերտ Հովսեփյանին Ոստիկանության Կենտրոնի բաժնում ծեծի ենթարկելու մեջ մեղադրվող օպեր-լիազորների պաշպանները կարծում են, որ անարդար է իրենց պաշտպանյալների դեմ քրեական գործ հարուցելն այն դեպքում, երբ Կոմիտաս 5 հասցեում տեղի ունեցած դեպքերից հետո ոչ մի ոստիկանի դեմ գործ չի հարուցվել:

«Դատելով մամուլի հրապարակումներից՝ ես հասկանում եմ, որ ոստիկանությունը չի համարում, որ որոշ աշխատակիցներ չարաշահել են լիազորությունները: Մինչդեռ ես կարծում եմ, որ նրանք կատարել են հրաման, սակայն այդ գործողությունները եղել են օրենքից դուրս, մինչդեռ մեր պաշտպանյալները կատարել են օրենքով ոստիկանության մասին 29, 30 հոդվածներով նախատեսված լիազորությունները»,-լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է մեղադրյալներ Խաչիկ Բախբուդարյանի և Արտակ Բարսեղյանի փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը:

Նշենք, որ օպեր-լիազորները մեղադրվում են պաշտոնական կեղծում կատարելու և, իրենց լիազորությունները գերազանցելով, ուրիշին և պետությանը էական վնաս պատճառելու մեջ: Ըստ մեղադրականի՝ բերման ենթարկելով Հովսեփյանին՝ Խաչիկ Բախբուդարյանը և Արտակ Բարսեղյանը ծեծել են նրան՝ մի շարք գողությունների մեջ խոստովանություն կորզելու համար, և դա արել են հոկտեմբերի 3-ին, մինչդեռ խախտումով արձանագրության մեջ գրել են, թե Հովսեփյանին բերման են ենթարկել միայն հոկտեմբերի 4-ին:

Քրեական գործի մասին ասուլիսին մասնակցում էր Խաչիկ Բախբուդարյանի պաշտպան Արայիկ Ալավերդյանը, ով հերքել է, թե իր պաշտպանյալները խոշտանգել են բերման ենթարկվածին: Ըստ պաշտպանի՝  ինքը՝ Հովսեփյանը, իրեն վնասել է՝ ձեռնաշղթաների միջոցով, ուղղակի դա ոչ ոք չի փորձել կանխել:  Մյուս վնասվածքները մի կապտուկ են և ականջի վնասվածք:

«Կապտուկը հնարավոր է օպեր-լիազորների կիրառած մարտավարական հնարքների հետևանք է, ըստ դատաբժշկական փորձաքննության, սակայն ականջի վնասվածքի վաղեմությունը հնարավոր չէ որոշել»,- ասել է փաստաբան Ալավերդյանը:

Նա հիշեցրել է, որ տուժող Հովսեփյանը մի քանի անգամ նախկինում դատապարտված է եղել գողությունների, թմրանյութերի օգտագործման, և հենց գործի առարկա ձերբակալման փաստով արդեն դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման,ուստի, ըստ փաստաբանի, «բնութագրիչ» վարքի տեր է: 

Այն հարցին, թե ինչու են երկու ոստիկաններին ուզում ազատազրկել, եթե նրանք մեղավոր չեն, փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանն ասել է, որ այդպիսով փորձ է արվում ցույց տալ, թե ոստիկանները ևս պատժվում են իրենց հանցագործությունների համար:

Նշենք, որ դատական նիստերից մեկի ժամանակ տուժող Ռոբերտ Հովսեփյանը պատմել էր, որ Կենտրոնական բաժնի նախկին քննչականի պետ Արթուր Մկրտչյանը օպեր-լիազորներին ասել էր՝ «էնքան ջարդեք, մինչև խոստովանի»: Հովսեփյանի պնդմամբ՝ ծեծին մասնակցել են ոչ միայն մեղադրվող օպեր-լիազորներըև, այլ նաև երկու այլ ոստիկաններ:

Տեսանյութեր
Կոմիտասի 5-ի բնակիչները կառուցապատողին ուղարկում են Գյումրի (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Նախորդ

Կոմիտասի 5-ի բնակիչները կառուցապատողին ուղարկում են Գյումրի (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Արդյո՞ք զինվորները ծեծել են վերադասին. վկաները չեն տեսել, կրկնել են տուժողի փոխանցածը
Հաջորդ

Արդյո՞ք զինվորները ծեծել են վերադասին. վկաները չեն տեսել, կրկնել են տուժողի փոխանցածը