2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Վրաստանը հպարտանում է իր՝ ազգությամբ հայ հայտնի զավակներով․ նախագահ

Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին շնորհավորել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետևորդներին՝ հունվարի 6-ին նշվող Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ՝ հայ բնակչությանը մաղթելով առողջություն, խաղաղություն ու բարեկեցություն։

Վրաստանի նախագահի խոսքով՝ հայերի ու վրացիների բարեկամությունը շարունակվում է այնքան, որքան երկու երկրների պատմությունն է։

«Վրաստանում ապրող ազգությամբ հայերը դարեր շարունակ քրտնաջան աշխատում են՝ երկրի կերտման ու զարգացման համար։ Վրաստանը հպարտանում է իր՝ազգությամբ հայ հայտնի զավակներով՝ գիտնականներով, մշակութային և հասարակական գործիչներով», - ասված է նախագահի ուղերձի մեջ։

Վրաստանում ապրող հայերին շնորհավորել են նաև երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանիան, հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետնախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, իսկ դատական որոշումով պաշտոնից հեռացված Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան անձամբ այցելել է Սուրբ Էջմիածին հայկական եկեղեցի ու շնորհավորել հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։  

Տեսանյութեր | Հայաստան
«Շարունակական վեճեր»․ ԼՂՀ դատախազությունը՝ Վիտալի Բալասանյանի դեմ մահափորձի մասին
Նախորդ

«Շարունակական վեճեր»․ ԼՂՀ դատախազությունը՝ Վիտալի Բալասանյանի դեմ մահափորձի մասին

Ադրբեջանցի ֆուտբոլիստին կանգնեցրել են «հայկական» երկընտրանքի առաջ
Հաջորդ

Ադրբեջանցի ֆուտբոլիստին կանգնեցրել են «հայկական» երկընտրանքի առաջ