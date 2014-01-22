2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Գյումրիի նախկին քաղաքապետի որդին սպառնացել է «խփել տալ» ներկայիս քաղաքապետին

Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի (լուսանկարում) որդին իր ընկերների հետ մեքենաներով մոտեցել է ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի առանձնատանը, նրա հասցեին հայհոյանքներ և սպառնալիքներ հնչեցրել, գրում է tert.am-ը:

Ականատեսների վկայությամբ` խումբը եղել է զինված, և Սպարտակ Ղուկասյանը սպառնացել է «խփել տալ» Բալասանյանին:

Կայքի տեղեկություններով` դեպքը տեսանկարահանվել է տարածքում տեղադրված տեսախցիկներով: Tert.am-ը նշում է, որ առայժմ պարզ չէ` նշված միջադեպի առթիվ ոստիկանությունում գործ հարուցվե՞լ է, թե՞ոչ:

Հայաստան
ՀՀ կառավարությունը կվաճառի պետական գանձարանի թանկարժեք մետաղների մի մասը
Նախորդ

ՀՀ կառավարությունը կվաճառի պետական գանձարանի թանկարժեք մետաղների մի մասը

Ուկրաինայում բախումների հետևանքով 2 մարդ է զոհվել․ մեկը Սերգեյ Նիգոյանն է
Հաջորդ

Ուկրաինայում բախումների հետևանքով 2 մարդ է զոհվել․ մեկը Սերգեյ Նիգոյանն է