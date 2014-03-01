Մարտի 1-ի 10-ը զոհերը
2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանի կենտրոնում սպանվել է 10 մարդ՝ 2 ոստիկաններ և 8 քաղաքացիական անձինք։ Մինչ օրս սպանությունների համար ոչ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, ոչ ոք չի դատապարտվել։
Մարտի 1-ի զոհերն են․
Գոռ Քլոյանը մահացել է մարտի 1-ին բեկորային վնասվածքներից։ Նրա մարմնից հանել են մետաղի կտորներ։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն, մահվան պատճառը «Չերյոմուխա» պայթուցիկի հասցված վնասվածքներն են։
Դավիթ Պետրոսյանը մահացել է կրծքավանդակի թիկունքից հասցված հրազենային վնասվածքից։
Տիգրան Աբգարյանը ծառայել է ոստիկանական հատուկ զորքերում։ Վիրավորվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին, 41 օր կոմայի մեջ է եղել և մահացել է ապրիլի 10-ին:
Տիգրան Խաչատրյան մահացել է մարտի 1-ին, գանգուղեղային բաց-կույր վնասվածքից։ Գանգի խոռոչից հանվել է օտար մարմին` մետաղի կտոր։ Մահվան պատճառ է դարձել «Չերյոմուխա» տեսակի հատուկ միջոցը։
Արմեն Ֆարմանյանը մահացել է գանգուղեղային բաց-կույր վնասվածքից, գանգից հանվել է օտար մարմին։ Պաշտոնական վարկածով՝ մահվան պատճառն է«Չերյոմուխա» տեսակի պայթուցիկը։
Հովհաննես Հովհաննիսյանը մահացել է հրազենային վնասվածքից Մաշտոցի պողոտայի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի խաչմերուկի կամրջի վերին մասում։
Համլետ Թադևոսյան՝ ոստիկանության զորքերի կապիտան։ Հրազենային բազմաբեկորային վնավածքների` նռնակի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է: Դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 1-ի երեկոյան` 21:18-ին, կլինիկական մահ է տարել մարտի 2-ին` 3:30: Հետմահու ստացել է մայորի կոչում։
Գրիգոր Գևորգյանը մահացել է ժ.21.30-ին Լեո-Պարոնյան խաչմերուկի վրա` դիպուկահարի կրակոցից
Սամվել Հարությունյանը մահացու վիրավորվել է Մաշտոցի գետնանցումի վրա` «ԱԿՍ» տեսակի ավտոմատի կրակոցից։
Զաքար Հովհաննիսյանը զոհվել է ժ.01.30-ին Մարտի 2-ին Մաշտոցի շուկայի դիմաց` «Մակարով» տեսակի ատրճանակի կրակոցից: