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10 жертв кровавой бойни в Ереване в 2008 году

1-2 марта 2008 года в центре Еревана были убиты 10 человек – 2 полицейских и 8 гражданских лиц. До сих пор никому не выдвинули обвинения в убийстве, никто не был осужден.

Жертвами событий 1 марта стали:

Гор Клоян, скончался от осколочных травм. Из его тела были извлечены куски металла. По официальной версии, причиной смерти стали ранения от спецсредства «Черемуха».

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Давид Петросян погиб от огнестрельного ранения в области груди, нанесенного сзади.

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Тигран Абгарян служил в спецотряде полиции. Был ранен 1 марта 2008 года, пробыл в коме 41 день и скончался 10 апреля.

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Тигран Хачатрян погиб от открытой черепно-мозговой травмы, из полости черепа было извлечено инородное тело – кусок металла. Причиной смерти послужила «Черемуха».

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Армен Фарманян получил открытую черепно-мозговую травму, из черепа было извлечено инородное тело. По официальной версии, причиной смерти послужила «Черемуха».

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Ованес Ованисян погиб от огнестрельного ранения, полученного на верхней части моста на перекрестке проспекта Маштоца и ул. Григора Лусаворича.

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Гамлет Тадевосян, капитан полиции. Был ранен при взрыве гранаты. Это случилось вечером 1 марта, в 21:18, он перенес клиническую смерть в 3:30 2 марта. Посмертно получил звание майора.

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Григор Геворгян погиб в 21:30 на перекрестке Лео-Пароняна от выстрела снайпера.

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Самвел Арутюнян был смертельно ранен выстрелом из автомата «АКС» в районе подземного перехода на проспекте Маштоца.

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Закар Ованисян погиб 2 марта в 01:30 перед Крытым рынком на проспекте Маштоца от выстрела из пистолета «Макаров».

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20 февраля 2008 года, на следующий день после президентских выборов, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасыванием бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров.

Сторонники первого президента Армении, кандидата в президенты в 2008 Левона Тер-Петросяна не покидали улиц до 1 марта. В этот день тысячи полицейских под покровом ночи напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована, людей догоняли и избивали, гнали до площади перед мэрией, куда с рассветом стал стекаться народ.

Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, в город были введены подразделения армии. Граждан разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ. Виновников убийств до сих пор не выявили.

Армения | март-1 | Полиция
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