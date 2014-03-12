ԲՀԿ-ի ու ՀԱԿ-ի մոտեցումների մեջ տեսանելի տարբերություններ կան, ասել է Ծառուկյանի խոսնակը
Ակնհայտ է, որ այս պահին ԲՀԿ-ի և ՀԱԿ-ի միջև գոյություն ունեն մոտեցումների և հարցերի լուծման վերաբերյալ տեսանելի տարբերություններ։ Այս մասին ասված է Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանի տարածած հաղորդագրության մեջ։
Տոնոյանը նշել է, թե ԲՀԿ-ն գտնում է, որ կուսակցության քայլերը «պետք է համահունչ լինեն ԲՀԿ համագումարում Գագիկ Ծառուկյանի ելույթին և ժողովրդի պահանջներին»:
«ԲՀԿ-ի մոտեցումների հիմքում առաջին հերթին ընկած է կառավարության որդեգրած տնտեսական քաղաքականության անընդունելիությունը, որի արդյունքում ձևավորվել է այսօրվա իրականությունը», - ասված է երեկ ՀԱԿ-ի ու ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչների հանդիպումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ:
Երեկ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հանդիպումն արդյունավետ էր գնահատել՝ նշելով, որ իրենք ներկայացրել են իրադարձությունների հետագա զարգացումների իրենց տեսլականը։
«Մենք մեր տեսակետը չենք թաքցրել՝ երկիրը գտնվում է խորը ճգնաժամի մեջ, և միակ լուծումը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հեռացումն է, ինչպես նաև երկրում արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, ինչի արդյունքում էլ պետք է ձևավորվի լեգիտիմ իշխանություն, որը կլինի հաշվետու ժողովրդի առաջ», – ասել էր Զուրաբյանը։