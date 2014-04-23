2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Գյումրիի դպրոցը 7 փոխտնօրեն ունի․ «ՀԺ»

Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցում 7 փոխտնօրեն կա։ Փոխտնօրենների այսպիսի առատությունն անհասկանալի է ուսուցիչների համար, որոնք համարում են, որ նրանց աշխատավարձ է վճարվում իրենց հաշվին։ Դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանը համաձայն չէ դրա հետ, գրում է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը:

Թերթի թղթակցի հետ զրույցում դպրոցի տնօրենը այդքան մեծ թվով փոխտնօրեն ունենալը հիմնավորել է ուսումնական հաստատության ֆինանսական լավ վիճակով։ Նույն դպրոցում աշխատող ուսուցիչները կարծիք են հայտնում, որ այդ հաստիքները անիմաստ ու անտեղի են և ստեղծված են ինչ-որ մարդկանց լավություն անելու նպատակով։

Հոդվածն ամբողջությամբ՝ թերթի այսօրվա համարում

Հայաստան
Տիգրան Սարգսյանն ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան կնշանակվի․ «Հրապարակ»
Նախորդ

Տիգրան Սարգսյանն ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան կնշանակվի․ «Հրապարակ»

Անուշադրության մատնվելու դեպքում եզդիները կկրկնեն Օսմանյան Թուրքիայի հայերի ճակատագիրը․ «Սինջար»
Հաջորդ

Անուշադրության մատնվելու դեպքում եզդիները կկրկնեն Օսմանյան Թուրքիայի հայերի ճակատագիրը․ «Սինջար»