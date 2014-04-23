Գյումրիի դպրոցը 7 փոխտնօրեն ունի․ «ՀԺ»
Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոցում 7 փոխտնօրեն կա։ Փոխտնօրենների այսպիսի առատությունն անհասկանալի է ուսուցիչների համար, որոնք համարում են, որ նրանց աշխատավարձ է վճարվում իրենց հաշվին։ Դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանը համաձայն չէ դրա հետ, գրում է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը:
Թերթի թղթակցի հետ զրույցում դպրոցի տնօրենը այդքան մեծ թվով փոխտնօրեն ունենալը հիմնավորել է ուսումնական հաստատության ֆինանսական լավ վիճակով։ Նույն դպրոցում աշխատող ուսուցիչները կարծիք են հայտնում, որ այդ հաստիքները անիմաստ ու անտեղի են և ստեղծված են ինչ-որ մարդկանց լավություն անելու նպատակով։
Հոդվածն ամբողջությամբ՝ թերթի այսօրվա համարում