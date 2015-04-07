2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը

Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը Հայաստանի համար կարող է դռներ բացել՝ լուծելու բազում արտաքին քաղաքական խնդիրները, որոնք մեծ դեր ունեն Հայաստանի ներկայիս ճահճացման մեջ: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է քաղաքական վերլուծաբան Սարո Սարոյանը՝ անդրադառնալով անցյալ շաբաթ գերտերությունների՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսաստան, Չինաստան, և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Իրանը, մասնավորապես, պարտավորվել է կրճատել ուրանի հարստացման ծրագրի ծավալները: Համաձայնագրի կետերը կատարելու դեպքում Իրանից կհանվեն միջազգային պատժամիջոցները։ 

Ըստ Սարոյանի՝ եթե Հայաստանը ներգրավվի Արևմուտք և Իրան բանակցությունների կոնֆիգուրացիաների մեջ, երկիրը միայնակ չի լինի իր արտաքին քաղաքականության խնդիրները լուծելու հարցում, այլ նրան կօգնեն արևմտյան գերտերությունները: Հայաստանին այդ գործընթացներում ներգրավվելու համար Արևմուտքը պետք է օգնի երկրին վերականգնել իր սուբյեկտայնությունը՝ ազատվելով Ռուսաստանի մեծ ազդեցությունից: 

«Երկրորդ տարբերակն այն է, որ Արևմուտքը Հայաստանին վերաբերվող հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերի անմիջականորեն Ռուսաստանի հետ՝ հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանին Հայաստանը զիջել է իր տրանսպորտային և տնտեսական անվտանգությունը: Թե այս երկու տարբերակներից որն է առավել հնարավոր, առավել  նախընտրելի  կողմերից յուրաքանչյուրի համար՝ երրորդ հարցն է, որին առայժմ անդրադառնալը ժամանակավրեպ է: Հույս ունենանք, որ Հայաստանին կներգրավվեն այդ գործընթացներում և մեզ կօգնեն Ռուսաստանի ազդեցությունից դուրս գալու հարցում»,- ասել է Սարոյանը: 

Եթե Իրանին հնարավորություն տրվի գազամատակարարում սկսել դեպի եվրոպական երկրներ, ի՞նչ օգուտներ կարող է քաղել Հայաստանը որպես հնարավոր տարանցիկ երկիր։ Այս հարցը, ըստ Սարոյանի, ևս գտնվում է աշխարհքաղաքական շահերի տիրույթում: 

«Հանրությունը սխալ է ընկալում՝ համարելով դա Հայաստանի և Իրանի  միջև երկկողմ բանակցությունների հարց, մինչդեռ գազատարի ուղին որոշելը աշխարհքաղաքական շահերի կոնտեքստում է գտնվում և Արևմուտք֊Իրան բանակցությունների մասշտաբով պետք է լուծվի»,- ասել է քաղաքական վերլուծաբանը: 

Տեսանյութեր
«Հիմարություն»․ Հոգնած պատվո պահակները՝ Ծիծեռնակաբերդում․ «Հրապարակ»
Նախորդ

«Հիմարություն»․ Հոգնած պատվո պահակները՝ Ծիծեռնակաբերդում․ «Հրապարակ»

Մարզերում խուզարկում են «Հիմնադիր խորհրդարանի» գրասենյակները, բերման ենթարկում անդամներին
Հաջորդ

Մարզերում խուզարկում են «Հիմնադիր խորհրդարանի» գրասենյակները, բերման ենթարկում անդամներին