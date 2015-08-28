2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Դատավորը որոշել է խստացնել մեղադրողի պահանջած պատիժը

Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Խալաթյանը (լուսանկարում), դուրս գալով մեղադրյալի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներից, նրան ոչ միայն մեղավոր է ճանաչել գողության երկու դեպքի և ավազակային հարձակման մեջ, այլև հայտարարել է, որ մեղադրյալ Արգիշտի Սարիբեկյանը եղել է հանցագործությունների կազմակերպիչը: Այս մասին Epress.am֊ի հետ զրույցում ասել է Սարիբեկյանի փաստաբան Ալվարդ Մնացականյանը։ Հունիսի 3-ին վճռի հրապարակման ժամանակ Վահե Խալաթյանը մեղադրողի միջնորդած 10 տարի ազատազրկմանն ավելացրել է ևս 2 տարի և Սարիբեկյանին դատապարտել 12 տարվա ազատազրկման՝ առանց ներկայացնելու ծանր պատիժ նշանակելու հիմքերը:

Համաձայն գործի նյութերի, գողությունները կատարվել են երկու գյուղերի գյուղապետարաններից, իսկ ավազակային հարձակման ժամանակ երիտասարդները մտել են Ելենա Շիրվանյանի և Ռաֆայել Թևոսյանի տուն։

Սարիբեկյանի հետ միասին ավազակային հարձակում և երկու գողություն կատարելու մեջ մեղավոր են ճանաչվել ևս 3 հոգի, ովքեր ստացել են 8-ից 10 տարի ազատազրկման ժամկետներ, թեև նրանք փոխհատուցել էին երկու գյուղապետարաններից գողացված համակարգիչների համար, և տուժողների կողմից բողոքներ չկային: Արգիշտի Սարիբեկյանը չի ընդունում, որ մասնակցել է գողություններին ու հարձակմանը: Նա հիմնականում բնակվել է Ռուսաստանում, Հայաստան էր եկել կարճ ժամանակով և բերման է ենթարկվել Ռուսաստան վերադառնալու ճանապարհին: Ընդ որում՝ Սարիբեկյանին ասել են, որ պետք է ներկայանա բաժին ինչ֊որ բանկային պարտավորության համար, սակայն բաժնում նրան կալանավորել են:

Ալվարդ Մնացականյանը նշել է, որ Սարիբեկյաին մեղադրանք են առաջադրել գործով անցնող ամբաստանյալ, անչափահաս Կարեն Խաչատրյանի ցուցմունքի հիման վրա, ով ասել է, թե Սարիբեկյանն իրենց հետ գողություն է կատարել: Խաչատրյանը ցուցմունք է տվել առանց ծնողի կամ ուսուցչի ներկայության: Այլ ապացույցներ չկան: Սարիբեկյանի դեմ նախաքննության ժամանակ ցուցմունք է տվել նաև մեկ այլ կասկածյալ Գրիգոր Ներսիսյանը, ով հետագայում քննիչից պահանջել է իրեն փաստաբան տրամադրել և վերջինիս ներկայությամբ արդեն հրաժարվել է այդ ցուցմունքից՝ ասելով, որ Սարիբեկյանին չի ճանաչում:

Փաստաբանի խոսքով՝ դատավոր Խալաթյանը ողջ դատավարության ընթացքում մերժել է իր բոլոր միջնորդությունները և չի ապահովել կողմերի մրցակցությունը՝ պաշտպանության կողմին այդ կերպ զրկելով որևէ ապացույց ներկայացնելու հնարավորությունից:

Մասնավորապես, Մնացականյանը նշել է, որ դատարանը չի ընդունել անչափահասի ուսուցչուհուն, ինչպես նաև միակ վկա Կարեն Ենգիբարյանին հարցաքննելու միջնորդությունը: Դատարանը նաև գնահատական չի տվել այն փաստին, որ երեք մեղադրյալների՝ գողոնի իրացման մասին հեռախոսազրույցների վերծանումներում երբեք չի տրվել Սարիբեկյանի անունը: Դատարանում նաև չեն ուսումնասիրվել դեպքի վայրի զննության տեսանյութերը, ինչը փաստաբանը նույնպես խախտում է համարում, ինչպես նաև դատարանում չեն հետազոտվել տուժողների նախաքննական ցուցմունքները:

Նախաքննության ընթացքում տուժողները քննիչի հորդորով ցուցմունք են տվել, որ իրենց տուն մտել է 4 հոգի, մինչդեռ դատարանում հայտնել են, որ իրենց տուն իրականում մտել են 3-ը:

Այժմ ավազակային հարձակման և երկու դրվագով գողության գործը գտնվում է Վերաքննիչ դատարանում: Նախորդ նիստին դատարանը բավարարել էր Կարեն Ենգիբարյանին հարցաքննելու մասին Ալվարդ Մնացականյանի միջնորդությունը: Հաջորդ նիստին միակ վկային բերման են ենթարկելու՝ ցուցմունք տալու համար։

Լուսանկարը՝ hra.am

Հայաստան
Հայաստանցի գործարարը պնդում է՝ իր ապրանքը Սոչիում ապօրինաբար են վառել․ «Ժողովուրդ»
Նախորդ

Հայաստանցի գործարարը պնդում է՝ իր ապրանքը Սոչիում ապօրինաբար են վառել․ «Ժողովուրդ»

Քննիչն ու փորձագետները սուտ ցուցմունք են տվել․ փաստաբանի դեմ քրգործը կարճվել է
Հաջորդ

Քննիչն ու փորձագետները սուտ ցուցմունք են տվել․ փաստաբանի դեմ քրգործը կարճվել է